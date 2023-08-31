https://sputniknews.com.tr/20230831/hakan-fidan-disisleri-bakani-sifatiyla-ilk-kez-rusyada-1075070581.html

Lavrov, Fidan ile görüşmesinde Putin ve Erdoğan arasında konuşulacak olan konuları ele almayı önerdi

Lavrov, Fidan ile görüşmesinde Putin ve Erdoğan arasında konuşulacak olan konuları ele almayı önerdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ziyaret için gittiği Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Bu, Fidan'ın yeni kabinede... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T15:08+0300

2023-08-31T15:08+0300

2023-08-31T16:06+0300

dünya

rusya

türkiye

ikili görüşme

sergey lavrov

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

rusya dışişleri bakanlığı

türkiye dışişleri bakanlığı

ikili ilişkiler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075081450_0:238:960:778_1920x0_80_0_0_edcffc22be3d3ffa0e3e9541891e3568.jpg

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da bir araya geldi. Rus bakanlığı, ikilinin bir araya gelişini yaptığı şu paylaşımla duyurdu:Bakan Fidan'ın, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başta tahıl anlaşmasının geleceği ve Ukrayna'daki çatışmalar olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuları masaya yatırması bekleniyor.İkili görüşme öncesi basına açıklama yapan Fidan, “Şahsım ve heyetim adına değerli dostum Sergey Lavrov'un sıcak misafirperverliği için kendisine çok teşekkür etmek istiyorum." dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, mevkidaşı Fidan'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakında yapılacak görüşmede ele alınacak konuları istişare etmeyi önerdi.Bakanlar, tahıl anlaşmasının alternatifi olarak görülen projeyi görüşecekRusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov-Fidan görüşmesiyle ilgili açıklamasında, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl tedarikini ele alacaklarını duyurdu."Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor" diyen Rus Dışişleri, Moskova'nın ‘bu projeyi 'Karadeniz anlaşmasına' en uygun iş alternatifi olarak gördüğünün' altını çizdi.Lavrov ve Fidan’ın gündeminde Ukrayna, Güney Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Orta Asya ve Karadeniz bölgelerindeki durum gibi çok çeşitli güncel bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra 2022'de Moskova'da başlatılan Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirme süreci de yer alacak.Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları bu yıl 4. kez bir araya geliyorLavrov, bu yıl Türkiye dışişleri bakanlarıyla 4. görüşmesini gerçekleştirecek. Lavrov, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 1 Mart'ta Yeni Delhi, 6-7 Nisan'da Ankara ve 10 Mayıs'ta Moskova'da olmak üzere 3 görüşme yaptı. Ayrıca Lavrov ve Çavuşoğlu, Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar 5 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Lavrov ve Fidan, şimdiye dek 3 telefon görüşmesi yaparken bugünkü temas, ikilinin ilk yüz yüze görüşmesi olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230830/lavrov-ve-fidan-katarin-mali-destegiyle-turkiyeye-1-milyon-ton-rus-tahili-sevkiyatini-konusacak-1075056872.html

rusya

suriye

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, ikili görüşme, sergey lavrov, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, ikili ilişkiler, suriye, ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması