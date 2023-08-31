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https://sputniknews.com.tr/20230831/hakan-fidan-disisleri-bakani-sifatiyla-ilk-kez-rusyada-1075070581.html
Lavrov, Fidan ile görüşmesinde Putin ve Erdoğan arasında konuşulacak olan konuları ele almayı önerdi
Lavrov, Fidan ile görüşmesinde Putin ve Erdoğan arasında konuşulacak olan konuları ele almayı önerdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ziyaret için gittiği Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Bu, Fidan'ın yeni kabinede... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T15:08+0300
2023-08-31T16:06+0300
dünya
rusya
türkiye
ikili görüşme
sergey lavrov
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
rusya dışişleri bakanlığı
türkiye dışişleri bakanlığı
ikili ilişkiler
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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da bir araya geldi. Rus bakanlığı, ikilinin bir araya gelişini yaptığı şu paylaşımla duyurdu:Bakan Fidan'ın, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başta tahıl anlaşmasının geleceği ve Ukrayna'daki çatışmalar olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuları masaya yatırması bekleniyor.İkili görüşme öncesi basına açıklama yapan Fidan, “Şahsım ve heyetim adına değerli dostum Sergey Lavrov'un sıcak misafirperverliği için kendisine çok teşekkür etmek istiyorum." dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, mevkidaşı Fidan'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakında yapılacak görüşmede ele alınacak konuları istişare etmeyi önerdi.Bakanlar, tahıl anlaşmasının alternatifi olarak görülen projeyi görüşecekRusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov-Fidan görüşmesiyle ilgili açıklamasında, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl tedarikini ele alacaklarını duyurdu."Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor" diyen Rus Dışişleri, Moskova'nın ‘bu projeyi 'Karadeniz anlaşmasına' en uygun iş alternatifi olarak gördüğünün' altını çizdi.Lavrov ve Fidan’ın gündeminde Ukrayna, Güney Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Orta Asya ve Karadeniz bölgelerindeki durum gibi çok çeşitli güncel bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra 2022'de Moskova'da başlatılan Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirme süreci de yer alacak.Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları bu yıl 4. kez bir araya geliyorLavrov, bu yıl Türkiye dışişleri bakanlarıyla 4. görüşmesini gerçekleştirecek. Lavrov, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 1 Mart'ta Yeni Delhi, 6-7 Nisan'da Ankara ve 10 Mayıs'ta Moskova'da olmak üzere 3 görüşme yaptı. Ayrıca Lavrov ve Çavuşoğlu, Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar 5 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Lavrov ve Fidan, şimdiye dek 3 telefon görüşmesi yaparken bugünkü temas, ikilinin ilk yüz yüze görüşmesi olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230830/lavrov-ve-fidan-katarin-mali-destegiyle-turkiyeye-1-milyon-ton-rus-tahili-sevkiyatini-konusacak-1075056872.html
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Lavrov, Fidan ile görüşmesinde Putin ve Erdoğan arasında konuşulacak olan konuları ele almayı önerdi

15:08 31.08.2023 (güncellendi: 16:06 31.08.2023)
© Fotoğraf : Telegram/ Mariya ZaharovaLavrov ve Fidan
Lavrov ve Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© Fotoğraf : Telegram/ Mariya Zaharova
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ziyaret için gittiği Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Bu, Fidan'ın yeni kabinede dışişleri bakanı olarak görevlendirildikten sonra Rusya'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret ve ikilinin ilk yüz yüze görüşmesi olma özelliğini taşıyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da bir araya geldi. Rus bakanlığı, ikilinin bir araya gelişini yaptığı şu paylaşımla duyurdu:
Bakan Fidan'ın, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başta tahıl anlaşmasının geleceği ve Ukrayna'daki çatışmalar olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuları masaya yatırması bekleniyor.
İkili görüşme öncesi basına açıklama yapan Fidan, “Şahsım ve heyetim adına değerli dostum Sergey Lavrov'un sıcak misafirperverliği için kendisine çok teşekkür etmek istiyorum." dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, mevkidaşı Fidan'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakında yapılacak görüşmede ele alınacak konuları istişare etmeyi önerdi.

Bakanlar, tahıl anlaşmasının alternatifi olarak görülen projeyi görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov-Fidan görüşmesiyle ilgili açıklamasında, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl tedarikini ele alacaklarını duyurdu.

"Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor" diyen Rus Dışişleri, Moskova'nın ‘bu projeyi 'Karadeniz anlaşmasına' en uygun iş alternatifi olarak gördüğünün' altını çizdi.

Lavrov ve Fidan’ın gündeminde Ukrayna, Güney Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Orta Asya ve Karadeniz bölgelerindeki durum gibi çok çeşitli güncel bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra 2022'de Moskova'da başlatılan Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirme süreci de yer alacak.

Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları bu yıl 4. kez bir araya geliyor

Lavrov, bu yıl Türkiye dışişleri bakanlarıyla 4. görüşmesini gerçekleştirecek. Lavrov, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 1 Mart'ta Yeni Delhi, 6-7 Nisan'da Ankara ve 10 Mayıs'ta Moskova'da olmak üzere 3 görüşme yaptı. Ayrıca Lavrov ve Çavuşoğlu, Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar 5 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Lavrov ve Fidan, şimdiye dek 3 telefon görüşmesi yaparken bugünkü temas, ikilinin ilk yüz yüze görüşmesi olacak.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
DÜNYA
Lavrov ve Fidan, Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılı sevkiyatını konuşacak
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