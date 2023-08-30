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https://sputniknews.com.tr/20230830/lavrov-ve-fidan-katarin-mali-destegiyle-turkiyeye-1-milyon-ton-rus-tahili-sevkiyatini-konusacak-1075056872.html
Lavrov ve Fidan, Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılı sevkiyatını konuşacak
Lavrov ve Fidan, Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılı sevkiyatını konuşacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yarın Moskova’da bir araya gelecek Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T17:43+0300
2023-08-30T18:18+0300
sergey lavrov
hakan fidan
dünya
rusya
türkiye
tahıl
suriye
katar
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın Moskova’da bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çok çeşitli güncel bölgesel ve uluslararası konuları tartışacak.Bakanların ele alacağı konulardan biri, Katar'ın mali desteğiyle işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere gönderilmek üzere Türkiye'ye indirimli fiyat üzerinden 1 milyon ton Rus tahılının tedariki olacak.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Moskova'nın ‘bu projeyi ‘Karadeniz anlaşmasına’ en uygun iş alternatifi olarak gördüğü’ kaydedildi.Lavrov ve Fidan’ın Ukrayna, Güney Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Orta Asya ve Karadeniz bölgelerindeki durum gibi çok çeşitli güncel bölgesel ve uluslararası konuları tartışacağına dikkat çekilen açıklamada, bakanların 2022'de Moskova'da başlatılan Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirme süreci üzerine de odaklanacakları ifade edildi.
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sergey lavrov, hakan fidan, rusya, türkiye, tahıl, suriye, katar
sergey lavrov, hakan fidan, rusya, türkiye, tahıl, suriye, katar

Lavrov ve Fidan, Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılı sevkiyatını konuşacak

17:43 30.08.2023 (güncellendi: 18:18 30.08.2023)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, yarın Moskova’da bir araya gelecek Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl tedarikini ele alacaklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın Moskova’da bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çok çeşitli güncel bölgesel ve uluslararası konuları tartışacak.
Bakanların ele alacağı konulardan biri, Katar'ın mali desteğiyle işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere gönderilmek üzere Türkiye'ye indirimli fiyat üzerinden 1 milyon ton Rus tahılının tedariki olacak.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Moskova'nın ‘bu projeyi ‘Karadeniz anlaşmasına’ en uygun iş alternatifi olarak gördüğü’ kaydedildi.
Lavrov ve Fidan’ın Ukrayna, Güney Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Orta Asya ve Karadeniz bölgelerindeki durum gibi çok çeşitli güncel bölgesel ve uluslararası konuları tartışacağına dikkat çekilen açıklamada, bakanların 2022'de Moskova'da başlatılan Suriye-Türkiye ilişkilerini normalleştirme süreci üzerine de odaklanacakları ifade edildi.
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