İİT ve Arap Birliği Zirvesi Bildirisi: 'Devletleri İsrail'e silah ambargosuna çağırıyoruz'
19:40 11.11.2023 (güncellendi: 20:22 11.11.2023)
© AA / Mustafa Kamacı"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi
© AA / Mustafa Kamacı
İslam Birliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin ortak düzenlediği zirve bildirileri açıklanıyor.
İTT ve Arap Birliği'nin düzenlediği zirve bildirisi sonuçlarında şu ifadeler yer aldı:
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail’in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz
Uluslararası bir barış konferansının en kısa zamanda toplanması çağrısını yapıyoruz
Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz
Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz
Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder