Hizbullah lideri Nasrallah tekrardan konuştu: 'İran desteği artık bir sır değil'
18:17 11.11.2023 (güncellendi: 18:33 11.11.2023)
© AA / Houssam ShbaroHizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben video konferans aracılığıyla konuştu. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde toplanan yüzlerce Hizbullah destekçisi, konuşmayı ekranlardan dinledi.
© AA / Houssam Shbaro
İsrail-Filistin çatışmasının başlaması ardında ikinci defa konuşan Hasan Nasrallah, İsrail ve ABD'ye tehditlerde bulundu.
Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah, Filistin'de yaşanan olaylar hakkında yeni bir konuşma gerçekleştirdi. İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda özellikle son bir hafta içerisinde yeni gelişmelerin meydana geldiğini belirten Nasrallah, çatışmalarda ilk defa insansız hava aracı (İHA) ve yarım ton patlayıcı içeren 'Burkan' adındaki füzelerin kullanıldığını ifade etti.
'ABD'nin Gazze'ye saldırıları durdurmalı'
ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların sebebinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kaynaklandığını belirten Nasrallah, "Eğer ABD, Irak ve Suriye'de kendisine yönelik saldırıların sona ermesini istiyorsa, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmalılar. Sadece bu şekilde (ABD üslerine) saldırılar sona erer" ifadelerini kullandı.
Nasrallah, ABD'nin tehditlerine rağmen Irak, Yemen ve Lübnan'dan saldırıların durmadığını kaydetti.
'İran desteği artık bir sır değil'
İran'ın kendilerine yönelik verdiği desteklere de değinen Nasrallah, "İran, askeri, mali ve diplomatik destek sağlıyor. Bu artık bir sır değil. Lübnan, Filistin ve diğer bölgelerde direniş güçlü ise bu İran'ın sağladığı mali, askeri ve diğer destekler sayesindedir" diye konuştu.
Konuşmada ek olarak Nasrallah şunları dedi:
Bu acı olaylar ve suçlar düşmanın ahlaki, yasal veya insani sınırlar olmaksızın intikam peşinde olduğunu kanıtlamaktadır. Bu da İsrail'in varlığının doğasını ortaya koymaktadır.
Tüm baskı unsurları Amerikan yönetimini hedef almalıdır, zira ilk etapta kararı veren ABD'dir.
Şu anda en önemli şey, binlerce çocuk ve kadını öldüren İsrail'e ilişkin dünya görüşünün değişmesidir. Bu değişim direnişin ve Gazze halkının yararınadır. Özellikle de Washington, Londra ve New York'taki gösteriler aracılığıyla görülmektedir ki zaman düşman üzerinde baskı yaratıyor.
İran İslam Cumhuriyeti direniş hareketlerinin yerine karar vermiyor ama onları destekliyor.
İki gün önce Eliyat şehrini hedef alan insansız hava aracı şehirde büyük korkuya neden oldu. Bu olay çok büyük ve önemliydi. İsrail bu insansız hava aracının Yemen'den mi, Irak'tan mı yoksa başka bir yerden mi geldiğini belirlerken kafası karışmıştı. Sonunda Suriye'deki bir Hizbullah hücresini suçladılar. Bu nedenle Suriye'yi bombaladılar ve orada birkaç şehit verdik. Suriye bu durumdan ağır bir bedel ödüyor.
Amerikalılara sesleniyorum: Eğer ikincil cephelerin durmasını istiyorsanız, Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmalısınız.