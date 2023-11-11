https://sputniknews.com.tr/20231111/hizbullah-lideri-nasrallah-tekrardan-konustu-zaman-dusmanin-uzerinde-baski-yaratiyor-1077298266.html

Hizbullah lideri Nasrallah tekrardan konuştu: 'İran desteği artık bir sır değil'

Hizbullah lideri Nasrallah tekrardan konuştu: 'İran desteği artık bir sır değil'

İsrail-Filistin çatışmasının başlaması ardında ikinci defa konuşan Hasan Nasrallah, İsrail ve ABD'ye tehditlerde bulundu. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T18:17+0300

2023-11-11T18:17+0300

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Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah, Filistin'de yaşanan olaylar hakkında yeni bir konuşma gerçekleştirdi. İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda özellikle son bir hafta içerisinde yeni gelişmelerin meydana geldiğini belirten Nasrallah, çatışmalarda ilk defa insansız hava aracı (İHA) ve yarım ton patlayıcı içeren 'Burkan' adındaki füzelerin kullanıldığını ifade etti.'ABD'nin Gazze'ye saldırıları durdurmalı'ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların sebebinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kaynaklandığını belirten Nasrallah, "Eğer ABD, Irak ve Suriye'de kendisine yönelik saldırıların sona ermesini istiyorsa, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmalılar. Sadece bu şekilde (ABD üslerine) saldırılar sona erer" ifadelerini kullandı.Nasrallah, ABD'nin tehditlerine rağmen Irak, Yemen ve Lübnan'dan saldırıların durmadığını kaydetti.'İran desteği artık bir sır değil'İran'ın kendilerine yönelik verdiği desteklere de değinen Nasrallah, "İran, askeri, mali ve diplomatik destek sağlıyor. Bu artık bir sır değil. Lübnan, Filistin ve diğer bölgelerde direniş güçlü ise bu İran'ın sağladığı mali, askeri ve diğer destekler sayesindedir" diye konuştu.Konuşmada ek olarak Nasrallah şunları dedi:

https://sputniknews.com.tr/20231103/hizbullah-lider-nasrallah-lubnanda-konusuyor-1077038533.html

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israil

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