https://sputniknews.com.tr/20231031/nato-genel-sekreteri-israilin-tepkisi-uluslararasi-hukuka-uygun-olmali-1076929120.html
NATO Genel Sekreteri: İsrail'in tepkisi 'uluslararası hukuka' uygun olmalı
NATO Genel Sekreteri: İsrail'in tepkisi 'uluslararası hukuka' uygun olmalı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsrail'in vereceği cevabın uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini vurguladı. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T17:39+0300
2023-10-31T17:39+0300
2023-10-31T17:39+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Norveç'te Kuzey Avrupa Kurulu'nda yaptığı konuşmada Hamas'ın saldırısını kınayarak İsrail'in vereceği cevabın uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini söyledi.Stoltenberg açıklamasında, "Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırılarını kınıyoruz" dedi. Açıklamalarına devam eden NATO Genel Sekreteri, "Aynı zamanda İsrail'in tepkisinin uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleşmesi, sivillerin hayatlarının korunması ve insani yardımın Gazze'ye ulaşması önemlidir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231028/israil-temsilcisinden-bm-kararina-tepki-israil-yerine-nazi-teroristlerini-tercih-ettiler-1076808298.html
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NATO Genel Sekreteri: İsrail'in tepkisi 'uluslararası hukuka' uygun olmalı
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsrail'in vereceği cevabın uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Norveç'te Kuzey Avrupa Kurulu'nda yaptığı konuşmada Hamas'ın saldırısını kınayarak İsrail'in vereceği cevabın uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini söyledi.
Stoltenberg açıklamasında, "Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırılarını kınıyoruz" dedi.
Açıklamalarına devam eden NATO Genel Sekreteri, "Aynı zamanda İsrail'in tepkisinin uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleşmesi, sivillerin hayatlarının korunması ve insani yardımın Gazze'ye ulaşması önemlidir" dedi.