https://sputniknews.com.tr/20231028/israil-temsilcisinden-bm-kararina-tepki-israil-yerine-nazi-teroristlerini-tercih-ettiler-1076808298.html
İsrail Temsilcisi'nden BM kararına tepki: Nazi teröristlerini tercih ettiler
İsrail Temsilcisi'nden BM kararına tepki: Nazi teröristlerini tercih ettiler
BM İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan BM'nin ateşkes kararına ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T12:19+0300
2023-10-28T12:19+0300
2023-10-28T12:22+0300
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bm genel kurulu
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BM Genel Kurulu Cuma günü Gazze Şeridi'nde "acil, kalıcı ve sürdürülebilir insani ateşkes" çağrısında bulunan bir kararı onayladı. 120 ülke karar lehinde oy kullanırken, 14 ülke aleyhte oy kullandı ve 45 ülke de çekimser kaldı.İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan oylamaya tepki göstererek şu açıklamalarda bulundu:BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili bir kararı iki kez geçirememesinin ardından onaylandı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/filistinin-bm-daimi-gozlemcisi-olenlerin-yuzde-70i-kadin-ve-cocuk-bu-savasi-mi-savunuyorsunuz-1076774626.html
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İsrail Temsilcisi'nden BM kararına tepki: Nazi teröristlerini tercih ettiler
12:19 28.10.2023 (güncellendi: 12:22 28.10.2023) Abone ol
BM İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan BM'nin ateşkes kararına ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu.
BM Genel Kurulu Cuma günü Gazze Şeridi'nde "acil, kalıcı ve sürdürülebilir insani ateşkes" çağrısında bulunan bir kararı onayladı.
120 ülke karar lehinde oy kullanırken, 14 ülke aleyhte oy kullandı ve 45 ülke de çekimser kaldı.
İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan oylamaya tepki göstererek şu açıklamalarda bulundu:
Bu oylama uluslararası toplumun çoğunluğunun İsrail yerine Nazi teröristlerini savunmayı tercih ettiğini göstermektedir. BM'nin meşruiyeti ya da geçerliliği yoktur. Hamas'ı yok etmenin tek yolu tünellerinden ve yeraltı terör şehrinden köklerini kazımaktır.
BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili bir kararı iki kez geçirememesinin ardından onaylandı.