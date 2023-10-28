https://sputniknews.com.tr/20231028/israil-temsilcisinden-bm-kararina-tepki-israil-yerine-nazi-teroristlerini-tercih-ettiler-1076808298.html

İsrail Temsilcisi'nden BM kararına tepki: Nazi teröristlerini tercih ettiler

İsrail Temsilcisi'nden BM kararına tepki: Nazi teröristlerini tercih ettiler

BM İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan BM'nin ateşkes kararına ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

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BM Genel Kurulu Cuma günü Gazze Şeridi'nde "acil, kalıcı ve sürdürülebilir insani ateşkes" çağrısında bulunan bir kararı onayladı. 120 ülke karar lehinde oy kullanırken, 14 ülke aleyhte oy kullandı ve 45 ülke de çekimser kaldı.İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan oylamaya tepki göstererek şu açıklamalarda bulundu:BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili bir kararı iki kez geçirememesinin ardından onaylandı.

https://sputniknews.com.tr/20231027/filistinin-bm-daimi-gozlemcisi-olenlerin-yuzde-70i-kadin-ve-cocuk-bu-savasi-mi-savunuyorsunuz-1076774626.html

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