https://sputniknews.com.tr/20231027/filistinin-bm-daimi-gozlemcisi-olenlerin-yuzde-70i-kadin-ve-cocuk-bu-savasi-mi-savunuyorsunuz-1076774626.html
Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi: Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuk, bu savaşı mı savunuyorsunuz?
Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi: Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuk, bu savaşı mı savunuyorsunuz?
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, son üç haftada İsrail’in saldırılarında ölen 7 bin kişinin neredeyse tümünün sivil... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T02:55+0300
2023-10-27T02:55+0300
2023-10-27T02:55+0300
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israil-filistin sorunu
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birleşmiş milletler (bm)
riyad mansur
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Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi Mansur, BM Genel Kurulu’nun acil oturumunda, “İsrail son iki haftada 1700 kadın öldürdü. İsrail son yaklaşık 3 haftada 7 bin Filistinliyi öldürdü. Yüzde 70’i kadın ve çocuk. Neredeyse tüm öldürülenler sivil” ifadesini kullandı.Mansur, “Bazılarınız bu savaşı mı savunuyorsunuz? Bu bir suç. Bu bir barbarlık. Bu savaşı, öldürülenler için durdurmazsanız, en azından hayatlarını kurtarabileceklerimiz için durdurun” dedi.Bin 600 Filistinlinin enkaz altında olduğunu söyleyen diplomat, “Kimse onları oradan çıkaramıyor” diye kaydetti.“80 Filistinli aile en az 10 aile üyesini kaybetti” diyen Mansur, toplamda 18 bin kişinin yaralandığını anlattı.İsrail’in Gazze Şeridi’nde evlerin yüzde 40’ını yıktığını belirten gözlemci, “Bir milyon 400 bin kişi evlerini terk etti” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/filistinin-bm-gozlemcisi-rusyanin-tasarisi-kabul-edilseydi-yuzlerce-hayat-kurtarilmis-olacakti-1076486837.html
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ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), riyad mansur
ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), riyad mansur
Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi: Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuk, bu savaşı mı savunuyorsunuz?
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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, son üç haftada İsrail’in saldırılarında ölen 7 bin kişinin neredeyse tümünün sivil olduğunu, Gazze Şeridi’nin yüzde 40’ının yerle bir edildiğini belirtti.
Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi Mansur, BM Genel Kurulu’nun acil oturumunda, “İsrail son iki haftada 1700 kadın öldürdü. İsrail son yaklaşık 3 haftada 7 bin Filistinliyi öldürdü. Yüzde 70’i kadın ve çocuk. Neredeyse tüm öldürülenler sivil” ifadesini kullandı.
Mansur, “Bazılarınız bu savaşı mı savunuyorsunuz? Bu bir suç. Bu bir barbarlık. Bu savaşı, öldürülenler için durdurmazsanız, en azından hayatlarını kurtarabileceklerimiz için durdurun” dedi.
Bin 600 Filistinlinin enkaz altında olduğunu söyleyen diplomat, “Kimse onları oradan çıkaramıyor” diye kaydetti.
“80 Filistinli aile en az 10 aile üyesini kaybetti” diyen Mansur, toplamda 18 bin kişinin yaralandığını anlattı.
İsrail’in Gazze Şeridi’nde evlerin yüzde 40’ını yıktığını belirten gözlemci, “Bir milyon 400 bin kişi evlerini terk etti” diye ekledi.