https://sputniknews.com.tr/20231018/filistinin-bm-gozlemcisi-rusyanin-tasarisi-kabul-edilseydi-yuzlerce-hayat-kurtarilmis-olacakti-1076486837.html

Filistin'in BM Gözlemcisi: Rusya’nın tasarısı kabul edilseydi, yüzlerce hayat kurtarılmış olacaktı

Filistin'in BM Gözlemcisi: Rusya’nın tasarısı kabul edilseydi, yüzlerce hayat kurtarılmış olacaktı

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Mansur, BM Güvenlik Konseyi’nin Rusya’nın ‘Gazze’de ateşkes ilan edilmesine’ ilişkin karar tasarısının kabul edilmesinin... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

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bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, BMGK toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ‘Gazze’de ateşkes’ ilan edilmesiyle ilgili karar tasarısının kabul edilmesi durumunda, yüzlerce insanın hayatının kurtarılmış olabileceğini söyledi.Mansur, "Eğer bu Konsey gerektiği gibi hareket etmiş olsa ve iki gün önce ateşkes çağrısı yapmış olsaydı yüzlerce hayatı kurtarmış olacaktı" dedi.BM Güvenlik Konseyi pazartesi günü Rusya’nın Filistin-İsrail çatışması bölgesinde derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapan karar taslağını kabul etmedi. Taslak metni, insani ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması, yardım erişimi ve sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesini içeriyordu.

https://sputniknews.com.tr/20231018/abdnin-istanbul-baskonsoloslugu-onunde-gosteri-1076486676.html

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