https://sputniknews.com.tr/20231018/abdnin-istanbul-baskonsoloslugu-onunde-gosteri-1076486676.html

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri

Onlarca kişi, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamları protesto etmek için bu gece ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T21:46+0300

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dünya

istanbul

israil

israil-filistin

gazze

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İsrail’in Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlendiği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınamak için Türkiye'nin birçok yerinde gösteriler düzenleniyor.ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.

https://sputniknews.com.tr/20231018/pentagon-gazze-hastanesine-saldiriya-iliskin-degerlendirmemiz-acik-kaynaklara-dayaniyor-1076486250.html

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israil

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