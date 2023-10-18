https://sputniknews.com.tr/20231018/abdnin-istanbul-baskonsoloslugu-onunde-gosteri-1076486676.html
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri
Onlarca kişi, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamları protesto etmek için bu gece ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T21:46+0300
2023-10-18T21:46+0300
2023-10-18T21:48+0300
dünya
istanbul
israil
israil-filistin
gazze
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İsrail’in Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlendiği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınamak için Türkiye'nin birçok yerinde gösteriler düzenleniyor.ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.
https://sputniknews.com.tr/20231018/pentagon-gazze-hastanesine-saldiriya-iliskin-degerlendirmemiz-acik-kaynaklara-dayaniyor-1076486250.html
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filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri
21:46 18.10.2023 (güncellendi: 21:48 18.10.2023) Abone ol
Onlarca kişi, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamları protesto etmek için bu gece ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.
İsrail’in Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlendiği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınamak için Türkiye'nin birçok yerinde gösteriler düzenleniyor.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti.