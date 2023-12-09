https://sputniknews.com.tr/20231209/kurtulmus-filistinde-oldurulen-her-cocugun-her-kadinin-elindeki-kanda-abd-yonetiminin-de-payi-var-1078245682.html

Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı var

Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı var

Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaya dair konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'de soykırım boyutlarına ulaşmış çok adi bir işgal var. Bu bir etnik... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T13:10+0300

2023-12-09T13:10+0300

2023-12-09T14:40+0300

israil- filistin çatışması

numan kurtulmuş

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

abd

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘’100 Sanatçı 100 Eser’’ isimli 100. Yıl Cumhuriyet Sergisi’nin açılış töreninde konuştu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin BMGK'da 'Gazze'de ateşkes' vetosuna tepki göstererek, "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır" dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu, Gazze'de acilen insani ateşkes talep eden karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı.Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi.Kurtulmuş'tan ABD'ye veto tepkisi

https://sputniknews.com.tr/20231209/disisleri-bakani-fidan-gazze-konusunda-abd-yalniz-kaldi-1078240317.html

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numan kurtulmuş, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, abd