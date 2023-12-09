https://sputniknews.com.tr/20231209/kurtulmus-filistinde-oldurulen-her-cocugun-her-kadinin-elindeki-kanda-abd-yonetiminin-de-payi-var-1078245682.html
Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı var
Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı var
Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaya dair konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'de soykırım boyutlarına ulaşmış çok adi bir işgal var. Bu bir etnik... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T13:10+0300
2023-12-09T13:10+0300
2023-12-09T14:40+0300
israil- filistin çatışması
numan kurtulmuş
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
abd
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘’100 Sanatçı 100 Eser’’ isimli 100. Yıl Cumhuriyet Sergisi’nin açılış töreninde konuştu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin BMGK'da 'Gazze'de ateşkes' vetosuna tepki göstererek, "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır" dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu, Gazze'de acilen insani ateşkes talep eden karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı.Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi.Kurtulmuş'tan ABD'ye veto tepkisi
https://sputniknews.com.tr/20231209/disisleri-bakani-fidan-gazze-konusunda-abd-yalniz-kaldi-1078240317.html
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numan kurtulmuş, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, abd
numan kurtulmuş, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, abd
Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı var
13:10 09.12.2023 (güncellendi: 14:40 09.12.2023)
Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaya dair konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'de soykırım boyutlarına ulaşmış çok adi bir işgal var. Bu bir etnik temizlik. Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘’100 Sanatçı 100 Eser’’ isimli 100. Yıl Cumhuriyet Sergisi’nin açılış töreninde konuştu.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin BMGK'da 'Gazze'de ateşkes' vetosuna tepki göstererek, "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır" dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu, Gazze'de acilen insani ateşkes talep eden karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı.
Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi.
Kurtulmuş'tan ABD'ye veto tepkisi
"Amerika Birleşik devletleri yönetiminin Amerikan halklarının önemli bir kısmının karşı çıkmasına rağmen maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Kolu Konseyi'ndeki oylamada veto yetkisini kullandı. Konsey toplandı herkes 13 kişi bu durdurulsun dedi. İngiltere o ince siyasetinin gereği sessiz kaldı. Amerika'da kaba siyaseti gereğini yaparak İsrail'e bir kere daha destek verdi."