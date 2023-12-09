https://sputniknews.com.tr/20231209/disisleri-bakani-fidan-gazze-konusunda-abd-yalniz-kaldi-1078240317.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda ABD yalnız kaldı
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda ABD yalnız kaldı
Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşı Blinken ile... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T09:44+0300
2023-12-09T09:44+0300
2023-12-09T09:44+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin, "Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı" dedi.Bakan Fidan, Gazze Temas Grubunun Antony Blinken ile görüşmesinde Gazze’de yaşanan dramı tüm çıplaklığıyla dile getirdiğini ve dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının sözcüsü ve tercümanı olduğunu belirtti.Fidan, "Temas Grubu üyeleri, Gazze'deki insani dramın hemen son bulması ve İsrail’in masumları öldürmesinin son bulması gerektiği konusunun altını defaatle çizdiler" dedi.'Artık tahammül kalmadı'Dışişleri Bakanı Fidan açıklamalarında şu sözleri kaydetti:Blinken ile görüşmesinde İsveç’in NATO üyeliği meselesini de konuştuklarını da belirten Fidan, "Burada tabii bizim pozisyonumuz belli, yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanı'mız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var" dedi. Dışişleri Bakanı Fidan bundan sonraki takdirin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu vurguladı.Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecine destekBakan Fidan ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış görüşmeleri sürecini de Blinken ile görüştüklerini kaydederek "Biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki barış anlaşmasını desteklediğimizi ve bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösterdiğimizi söyledik. Onlar da bu konuda aynı fikirdeler, bölgede normalleşmenin olması bölgenin çıkarına olacak diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişen somut güven artırıcı adımlara ilişkin resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/abd-bmgkde-gazzede-acilen-insani-ateskes-talep-edilen-karar-tasarisini-veto-etti-1078238104.html
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türkiye, türk dışişleri, hakan fidan, abd, veto, filistin, gazze, gazze şeridi, antony blinken, azerbaycan, ermenistan, normalleşme, isveç, nato
türkiye, türk dışişleri, hakan fidan, abd, veto, filistin, gazze, gazze şeridi, antony blinken, azerbaycan, ermenistan, normalleşme, isveç, nato
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda ABD yalnız kaldı
Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşı Blinken ile görüşmesinden sonra birtakım değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde veto ettiği Gazze'de ateşkes tasarısına ilişkin, "Gazze konusunda artık ABD yalnız kaldı" dedi.
Bakan Fidan, Gazze Temas Grubunun Antony Blinken ile görüşmesinde Gazze’de yaşanan dramı tüm çıplaklığıyla dile getirdiğini ve dünya kamuoyunun bu konudaki isyanının sözcüsü ve tercümanı olduğunu belirtti.
Fidan, "Temas Grubu üyeleri, Gazze'deki insani dramın hemen son bulması ve İsrail’in masumları öldürmesinin son bulması gerektiği konusunun altını defaatle çizdiler" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan açıklamalarında şu sözleri kaydetti:
Gazze‘deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine ABD'ye ifade ettik.
Blinken ile görüşmesinde İsveç’in NATO üyeliği meselesini de konuştuklarını da belirten Fidan, "Burada tabii bizim pozisyonumuz belli, yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanı'mız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var" dedi. Dışişleri Bakanı Fidan bundan sonraki takdirin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu vurguladı.
Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecine destek
Bakan Fidan ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış görüşmeleri sürecini de Blinken ile görüştüklerini kaydederek "Biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki barış anlaşmasını desteklediğimizi ve bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösterdiğimizi söyledik. Onlar da bu konuda aynı fikirdeler, bölgede normalleşmenin olması bölgenin çıkarına olacak diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişen somut güven artırıcı adımlara ilişkin resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlamıştı.