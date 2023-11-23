Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Takım'ın Avrupa kupalarındaki karnesi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Süloğlu: 2024'te vergi gelirinde yüzde 73,5 artış öngörülüyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gazeteci Füsun Nebil, Elon Musk'ın Filistin çıkışını yorumladı: "Meydan okudu"
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
18:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
19:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özgürlük Partisi'nin lideri özgürlüklere karşı'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Erol Şahin: Otomobil fiyatları Şubat'ta yüzde 10 artacak
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Canan Dağdeviren, ilham veren 100 kadın listesinde
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de ateşkes ne anlama geliyor?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: İsrail’in nükleer silahlarının denetimine dair bir başvuru gelmedi
17:46
1 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
19:46
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/sisi-filistinlilerin-zorla-misira-goc-ettirilmesi-kirmizi-cizgimiz-1077730980.html
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilerin zorla Gazze Şeridi’nden Mısır’a göç ettirilmesinin Kahire için kırmızı çizgi olduğunu belirtti. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T21:54+0300
2023-11-23T21:54+0300
israil- filistin çatışması
sisi
abdülffetah sisi
abdülfettah el sisi
abdülfettah es sisi
abdulfettah el sisi
mısır
mısır
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/19/1076733040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_767273816835914f552a03dad9456b3c.jpg
Mısır’ın başkenti Kahire’de, Filistin halkıyla dayanışma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, “Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi olmayacak, bu bizim için kırmızı çizgi” ifadesini kullandı.Es-Sisi, Filistin sorunun çözüme kavuşturulması için Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin Mısır için kabul edilemez olduğunu kaydetti.‘Refah üzerinden Gazze’ye yaklaşık 12 bin ton yardım ulaştırıldı’Gazze’den hastaları ve yaralıları kabul edebilmek ve bölgeye tıbbi yardım, gıda ve yakıtın ulaşabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutma kararının alındığını söyleyen es-Sisi, “Mısır’dan Gazze Şeridi’ne yaklaşık 12 bin ton yardım ulaştırıldı” dedi.Gazze’den Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a, yabancı vatandaşlar, çifte vatandaşlar ve yaralı Filistinliler dahil 9 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildiriliyor.Mısır'dan Gazze'deki çatışmalara insani ara sürecinde taraflara 'uzlaşıya uyun' çağrısıMısır, Gazze Şeridi'nde yarın başlayacak İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara sürecinde taraflara uzlaşıya uymaları çağrısında bulundu.Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Diya Reşvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin “Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağına dair duyuruyu" doğruladığını ifade etti.Taraflara, uzlaşının planlandığı gibi uygulanmasına bağlı kalmaları çağrısında bulunan Reşvan, ülkesinin, yarın öğleden sonra serbest bırakılması planlanan esirlerin listelerini teslim aldığını aktardı.Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.İsrail'e göre, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231111/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-gorustu-1077298629.html
mısır
gazze
gazze şeridi
filistin
kahire
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/19/1076733040_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc26b2256c66f037cc9b8ed8c9cf593e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sisi, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, abdülfettah es sisi, abdulfettah el sisi , mısır, mısır, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, kahire
sisi, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, abdülfettah es sisi, abdulfettah el sisi , mısır, mısır, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, kahire

Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz

21:54 23.11.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENAAbdülfettah el-Sisi
Abdülfettah el-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ENA
Abone ol
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilerin zorla Gazze Şeridi’nden Mısır’a göç ettirilmesinin Kahire için kırmızı çizgi olduğunu belirtti.
Mısır’ın başkenti Kahire’de, Filistin halkıyla dayanışma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, “Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi olmayacak, bu bizim için kırmızı çizgi” ifadesini kullandı.
Es-Sisi, Filistin sorunun çözüme kavuşturulması için Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin Mısır için kabul edilemez olduğunu kaydetti.

‘Refah üzerinden Gazze’ye yaklaşık 12 bin ton yardım ulaştırıldı’

Gazze’den hastaları ve yaralıları kabul edebilmek ve bölgeye tıbbi yardım, gıda ve yakıtın ulaşabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutma kararının alındığını söyleyen es-Sisi, “Mısır’dan Gazze Şeridi’ne yaklaşık 12 bin ton yardım ulaştırıldı” dedi.
Gazze’den Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a, yabancı vatandaşlar, çifte vatandaşlar ve yaralı Filistinliler dahil 9 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildiriliyor.

Mısır'dan Gazze'deki çatışmalara insani ara sürecinde taraflara 'uzlaşıya uyun' çağrısı

Mısır, Gazze Şeridi'nde yarın başlayacak İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara sürecinde taraflara uzlaşıya uymaları çağrısında bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Diya Reşvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin “Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağına dair duyuruyu" doğruladığını ifade etti.
Taraflara, uzlaşının planlandığı gibi uygulanmasına bağlı kalmaları çağrısında bulunan Reşvan, ülkesinin, yarın öğleden sonra serbest bırakılması planlanan esirlerin listelerini teslim aldığını aktardı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.
İsrail'e göre, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
11 Kasım, 18:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала