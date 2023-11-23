https://sputniknews.com.tr/20231123/sisi-filistinlilerin-zorla-misira-goc-ettirilmesi-kirmizi-cizgimiz-1077730980.html
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilerin zorla Gazze Şeridi’nden Mısır’a göç ettirilmesinin Kahire için kırmızı çizgi olduğunu belirtti. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T21:54+0300
2023-11-23T21:54+0300
2023-11-23T21:54+0300
israil- filistin çatışması
sisi
abdülffetah sisi
abdülfettah el sisi
abdülfettah es sisi
abdulfettah el sisi
mısır
mısır
gazze
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Mısır’ın başkenti Kahire’de, Filistin halkıyla dayanışma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, “Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi olmayacak, bu bizim için kırmızı çizgi” ifadesini kullandı.Es-Sisi, Filistin sorunun çözüme kavuşturulması için Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin Mısır için kabul edilemez olduğunu kaydetti.‘Refah üzerinden Gazze’ye yaklaşık 12 bin ton yardım ulaştırıldı’Gazze’den hastaları ve yaralıları kabul edebilmek ve bölgeye tıbbi yardım, gıda ve yakıtın ulaşabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutma kararının alındığını söyleyen es-Sisi, “Mısır’dan Gazze Şeridi’ne yaklaşık 12 bin ton yardım ulaştırıldı” dedi.Gazze’den Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a, yabancı vatandaşlar, çifte vatandaşlar ve yaralı Filistinliler dahil 9 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildiriliyor.Mısır'dan Gazze'deki çatışmalara insani ara sürecinde taraflara 'uzlaşıya uyun' çağrısıMısır, Gazze Şeridi'nde yarın başlayacak İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara sürecinde taraflara uzlaşıya uymaları çağrısında bulundu.Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Diya Reşvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin “Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağına dair duyuruyu" doğruladığını ifade etti.Taraflara, uzlaşının planlandığı gibi uygulanmasına bağlı kalmaları çağrısında bulunan Reşvan, ülkesinin, yarın öğleden sonra serbest bırakılması planlanan esirlerin listelerini teslim aldığını aktardı.Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.İsrail'e göre, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231111/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-gorustu-1077298629.html
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Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilerin zorla Gazze Şeridi’nden Mısır’a göç ettirilmesinin Kahire için kırmızı çizgi olduğunu belirtti.
Mısır’ın başkenti Kahire’de, Filistin halkıyla dayanışma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, “Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi olmayacak, bu bizim için kırmızı çizgi” ifadesini kullandı.
Es-Sisi, Filistin sorunun çözüme kavuşturulması için Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin Mısır için kabul edilemez olduğunu kaydetti.
‘Refah üzerinden Gazze’ye yaklaşık 12 bin ton yardım ulaştırıldı’
Gazze’den hastaları ve yaralıları kabul edebilmek ve bölgeye tıbbi yardım, gıda ve yakıtın ulaşabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutma kararının alındığını söyleyen es-Sisi, “Mısır’dan Gazze Şeridi’ne yaklaşık 12 bin ton yardım ulaştırıldı” dedi.
Gazze’den Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a, yabancı vatandaşlar, çifte vatandaşlar ve yaralı Filistinliler dahil 9 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildiriliyor.
Mısır'dan Gazze'deki çatışmalara insani ara sürecinde taraflara 'uzlaşıya uyun' çağrısı
Mısır, Gazze Şeridi'nde yarın başlayacak İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara sürecinde taraflara uzlaşıya uymaları çağrısında bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Diya Reşvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin “Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağına dair duyuruyu" doğruladığını ifade etti.
Taraflara, uzlaşının planlandığı gibi uygulanmasına bağlı kalmaları çağrısında bulunan Reşvan, ülkesinin, yarın öğleden sonra serbest bırakılması planlanan esirlerin listelerini teslim aldığını aktardı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.
İsrail'e göre, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.