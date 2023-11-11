https://sputniknews.com.tr/20231111/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-gorustu-1077298629.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da Gazze gündemiyle gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi temasları kapsamında Mısır... 11.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-11T18:46+0300
2023-11-11T18:46+0300
2023-11-11T18:52+0300
recep tayyip erdoğan
abdülffetah sisi
son dakika
türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 'İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini her geçen gün artıran saldırıları' ile ilgili son gelişmeler ele alındı.'Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk kapsamında cezalandırılması gerektiğini' vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için iş birliğine hazır olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231111/erdogan-ve-esad-yillar-sonra-ayni-zirvede-gorusme-olacak-mi-1077286994.html
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recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, son dakika
recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
18:46 11.11.2023 (güncellendi: 18:52 11.11.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da Gazze gündemiyle gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 'İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini her geçen gün artıran saldırıları' ile ilgili son gelişmeler ele alındı.
'Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk kapsamında cezalandırılması gerektiğini' vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için iş birliğine hazır olduğunun altını çizdi.