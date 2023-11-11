https://sputniknews.com.tr/20231111/erdogan-ve-esad-yillar-sonra-ayni-zirvede-gorusme-olacak-mi-1077286994.html
Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı zirvede: Görüşme olacak mı?
Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı zirvede: Görüşme olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze Şeridi için düzenlediği olağanüstü toplantısına katılacak. Suriye Devlet Başkanı Beşar... 11.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-11T10:24+0300
2023-11-11T10:24+0300
2023-11-11T10:24+0300
israil- filistin çatışması
recep tayyip erdoğan
türkiye cumhuriyeti
beşar esad
suriye
suudi arabistan
riyad
islam işbirliği teşkilatı (iit)
islam işbirliği teşkilatı zirvesi
israil-filistin
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın kaynakların Sputnik’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi programında Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'la bir görüşmenin yer almadığını vurgulandı.Bazı kaynaklar Erdoğan ve Esad'ın Riyad'daki zirvede bir araya gelme olasılığını kabul etmiş, Ankara ise bu haberler hakkında yorum yapmamıştı. Eylül ayında Erdoğan, Esad'ın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinde ‘gözlemci bir tutum’ sergilediğini, Suriye tarafında ise olumlu bir tavır olmadığını söylemişti.Sputnik’e konuşan kaynak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programında böyle bir görüşme yok" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231110/cumhurbaskani-erdogan-yarin-suudi-arabistanda-8inci-olaganustu-islam-zirvesine-katilacak-1077281736.html
türkiye cumhuriyeti
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Erdoğan ve Esad yıllar sonra aynı zirvede: Görüşme olacak mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze Şeridi için düzenlediği olağanüstü toplantısına katılacak. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da zirveye katılmak için Riyad'da olacağı belirtilmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın kaynakların Sputnik’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi programında Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'la bir görüşmenin yer almadığını vurgulandı.
Bazı kaynaklar Erdoğan ve Esad'ın Riyad'daki zirvede bir araya gelme olasılığını kabul etmiş, Ankara ise bu haberler hakkında yorum yapmamıştı. Eylül ayında Erdoğan, Esad'ın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinde ‘gözlemci bir tutum’ sergilediğini, Suriye tarafında ise olumlu bir tavır olmadığını söylemişti.
Sputnik’e konuşan kaynak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programında böyle bir görüşme yok" dedi.