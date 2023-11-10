https://sputniknews.com.tr/20231110/cumhurbaskani-erdogan-yarin-suudi-arabistanda-8inci-olaganustu-islam-zirvesine-katilacak-1077281736.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T19:24+0300
2023-11-10T19:24+0300
2023-11-10T19:24+0300
arap
arap birliği
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
suudi arabistan
türkiye-suudi arabistan ilişkileri
riyad
islam zirvesi konferansı
ortadoğu
israil- filistin çatışması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231109/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu-1077238184.html
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arap, arap birliği, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, riyad, islam zirvesi konferansı, ortadoğu
arap, arap birliği, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, riyad, islam zirvesi konferansı, ortadoğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.
Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.
Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.