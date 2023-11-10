https://sputniknews.com.tr/20231110/cumhurbaskani-erdogan-yarin-suudi-arabistanda-8inci-olaganustu-islam-zirvesine-katilacak-1077281736.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T19:24+0300

2023-11-10T19:24+0300

2023-11-10T19:24+0300

arap

arap birliği

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

suudi arabistan

türkiye-suudi arabistan ilişkileri

riyad

islam zirvesi konferansı

ortadoğu

israil- filistin çatışması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1c/1076821011_0:0:1082:610_1920x0_80_0_0_a2b7cf0f225fffa4c58db5a9c8d474f4.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231109/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu-1077238184.html

suudi arabistan

riyad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arap, arap birliği, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, suudi arabistan, türkiye-suudi arabistan ilişkileri, riyad, islam zirvesi konferansı, ortadoğu