https://sputniknews.com.tr/20231109/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu-1077238184.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T14:59+0300

2023-11-09T14:59+0300

2023-11-09T15:16+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ibrahim reisi

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Erdoğan, Reisi ile bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile bazı yetkililer de yer aldı.Gazze masadaydıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231109/erdogan-filistindeki-catisma-hepimizin-yuregini-dagladi-1077225168.html

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recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi