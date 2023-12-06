https://sputniknews.com.tr/20231206/bati-medyasi-gazze-en-agir-bombardimana-maruz-kalan-yerlerden-biri-olarak-tarihe-gecti-1078152530.html
Batı medyası: Gazze, en ağır bombardımana maruz kalan yerlerden biri olarak tarihe geçti
Batı medyası: Gazze, en ağır bombardımana maruz kalan yerlerden biri olarak tarihe geçti
İngiliz Financial Times gazetesi, Gazze Şeridi’nde yedi hafta süren bombalamaların yol açtığı yıkımın tarihin en ağırlarından biri olduğunu belirtti. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T19:03+0300
2023-12-06T19:03+0300
2023-12-06T19:03+0300
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
israil- filistin çatışması
bombardıman
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ABD’li savaş tarihçisi ve ‘Bombing to Win’ kitabının yazarı Robert Pape, Financial Times’a açıklamasında, “Gazze, tarihteki en ağır konvansiyonel bombalamalardan birinin gerçekleştiği yer olarak tarihe geçecek” ifadesini kullandı.Robert Pape’in sözlerine göre, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutu, İkinci Dünya Savaşı sırasında Dresden, Köln ve Hamburg'un bombalanmasıyla karşılaştırılabilecek düzeyde.Yazıda, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki binaların yüzde 60’ından fazlasının İsrail saldırılarında büyük hasar gördüğünü ifade edildi. Bölgenin genelinde 105 bin 300 binadan 82 bin 600’ünün enkaza dönüştüğü kaydedildi.İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik güçlerin 1943-1945 döneminde Alman şehirlerindeki yapıların yaklaşık yüzde 50’sini yıktığı anımsatıldı.İsrail ordusunun hassas silah kullansa da Kore ve Vietnam savaşları dönemine ait 900 kiloluk uçak bombalarını da kullandığına dikkat çekilen yazıda, İsrail’in bu bombaları kullanmasının sebeplerinden biri olarak Hamas tünellerini yok etme amacı gösterildi.İkinci sebep olarak İsrail ordusunun hedef seçerken kuralları istediği gibi yorumlaması gösterildi. Uzmanlardan biri, İsrail harekatının ilk iki haftasında her gün en az bin ‘havadan karaya’ füzenin kullandığını söyledi. Yazıda, ABD’nin Musul bombardımanında en yoğun saldırılarda bu türden haftada 600 füze kullandığı anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/dso-gazze-seridindeki-saglik-tesislerine-200den-fazla-saldiri-kaydetti-1078084289.html
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gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, bombardıman
gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, bombardıman
Batı medyası: Gazze, en ağır bombardımana maruz kalan yerlerden biri olarak tarihe geçti
İngiliz Financial Times gazetesi, Gazze Şeridi’nde yedi hafta süren bombalamaların yol açtığı yıkımın tarihin en ağırlarından biri olduğunu belirtti.
ABD’li savaş tarihçisi ve ‘Bombing to Win’ kitabının yazarı Robert Pape, Financial Times’a açıklamasında, “Gazze, tarihteki en ağır konvansiyonel bombalamalardan birinin gerçekleştiği yer olarak tarihe geçecek” ifadesini kullandı.
Robert Pape’in sözlerine göre, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutu, İkinci Dünya Savaşı sırasında Dresden, Köln ve Hamburg'un bombalanmasıyla karşılaştırılabilecek düzeyde.
Yazıda, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki binaların yüzde 60’ından fazlasının İsrail saldırılarında büyük hasar gördüğünü ifade edildi. Bölgenin genelinde 105 bin 300 binadan 82 bin 600’ünün enkaza dönüştüğü kaydedildi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik güçlerin 1943-1945 döneminde Alman şehirlerindeki yapıların yaklaşık yüzde 50’sini yıktığı anımsatıldı.
İsrail ordusunun hassas silah kullansa da Kore ve Vietnam savaşları dönemine ait 900 kiloluk uçak bombalarını da kullandığına dikkat çekilen yazıda, İsrail’in bu bombaları kullanmasının sebeplerinden biri olarak Hamas tünellerini yok etme amacı gösterildi.
İkinci sebep olarak İsrail ordusunun hedef seçerken kuralları istediği gibi yorumlaması gösterildi. Uzmanlardan biri, İsrail harekatının ilk iki haftasında her gün en az bin ‘havadan karaya’ füzenin kullandığını söyledi. Yazıda, ABD’nin Musul bombardımanında en yoğun saldırılarda bu türden haftada 600 füze kullandığı anımsatıldı.