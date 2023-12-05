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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/dso-gazze-seridindeki-saglik-tesislerine-200den-fazla-saldiri-kaydetti-1078084289.html
DSÖ, Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine 200'den fazla saldırı kaydetti
DSÖ, Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine 200'den fazla saldırı kaydetti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bölge Ofisi Direktörü Ahmed el Mandhari, Gazze Şeridi'ndeki tıbbi tesislere 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla saldırı... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T10:44+0300
2023-12-05T10:44+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan El Mandhari, “7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tıbbi altyapıya yönelik en az 203 saldırı kaydedildi. Bu saldırıların hedefi hastaneler, klinikler, ambulanslar ve tıbbi araçlardı” dedi.DSÖ Temsilcisi, bu kadar kısa sürede bu kadar çok sayıda saldırının inanılmaz ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi.İsrail ordusu, DSÖ’den Gazze’nin güneyindeki deposunu boşaltmasını talep ettiDünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sabah saatlerinde sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun kendilerine Gazze Şeridi’nin güneyindeki DSÖ’ye ait tıbbi depoyu kara operasyonları nedeniyle kullanılamaz hale geleceği için 24 saat içinde boşaltmasını talep ettiğini açıkladı.İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsrail ordusu Dünya Sağlık Örgütü’nden Gazze Şeridi’nin güneyindeki deposunu boşaltmasını talep etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “DSÖ, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden kara operasyonları nedeniyle kullanılamaz hale geleceği için 24 saat içinde Gazze'nin güneyindeki tıbbi deposundaki malzemelerini çıkarması gerektiğine dair bir bildirim aldı” dedi.İsrail’den söz konusu emri geri çekmesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, “İsrail’e hastaneler ve insani yardım tesisleri de dahil olmak üzere sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için mümkün olan her türlü tedbiri alması çağrısında bulunuyoruz” dedi.Gazze'de hastalıkların bulaşma oranları artıyorBirleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) Gazze'de hastalıkların bulaşma oranına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.UNRWA Sözcüsü Adnan Abu Hasna, 7 Ekim'den öncesine kıyasla Gazze'de bağırsak enfeksiyonlarının dört kat fazla bulaştığını, cilt hastalıklarının ise üç kat arttığını belirtti.Hasna, hepatit hastalığının bulaşma hızında da önemli bir artış olduğunu bildirdi.UNRWA, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Gazze nüfusu İsrail bombalamalarının yanı sıra hastalıklardan ölmeye başlayacak" ifadesine yer verdi.DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Gazze'de devam eden çatışma ve ağır bombardımana ilişkin haberlerin dehşet verici olduğunun altını çizerek "Dün ekibimiz Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesini ziyaret etti. Hastanede kapasitesinin 3 katı üstünde, 1000 hastaya bakılıyor. Tesisin her köşesini dolduran sayısız insan barınak arıyor. Hastalar yerde acı içinde, çığlıklar atarak tedavi görüyor. Bu koşullar, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından hayal edilemeyecek kadar yetersiz" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/dso-genel-direktoru-kan-dokulmesini-durduramayan-bm-ne-icin-var-1077514177.html
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DSÖ, Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine 200'den fazla saldırı kaydetti

10:44 05.12.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSDünya SAğlık Örgütü DSÖ Gazze yardım Filistin İsrail
Dünya SAğlık Örgütü DSÖ Gazze yardım Filistin İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bölge Ofisi Direktörü Ahmed el Mandhari, Gazze Şeridi'ndeki tıbbi tesislere 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan El Mandhari, “7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde tıbbi altyapıya yönelik en az 203 saldırı kaydedildi. Bu saldırıların hedefi hastaneler, klinikler, ambulanslar ve tıbbi araçlardı” dedi.
DSÖ Temsilcisi, bu kadar kısa sürede bu kadar çok sayıda saldırının inanılmaz ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

İsrail ordusu, DSÖ’den Gazze’nin güneyindeki deposunu boşaltmasını talep etti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sabah saatlerinde sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun kendilerine Gazze Şeridi’nin güneyindeki DSÖ’ye ait tıbbi depoyu kara operasyonları nedeniyle kullanılamaz hale geleceği için 24 saat içinde boşaltmasını talep ettiğini açıkladı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsrail ordusu Dünya Sağlık Örgütü’nden Gazze Şeridi’nin güneyindeki deposunu boşaltmasını talep etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “DSÖ, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden kara operasyonları nedeniyle kullanılamaz hale geleceği için 24 saat içinde Gazze'nin güneyindeki tıbbi deposundaki malzemelerini çıkarması gerektiğine dair bir bildirim aldı” dedi.
İsrail’den söz konusu emri geri çekmesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, “İsrail’e hastaneler ve insani yardım tesisleri de dahil olmak üzere sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için mümkün olan her türlü tedbiri alması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Gazze'de hastalıkların bulaşma oranları artıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) Gazze'de hastalıkların bulaşma oranına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
UNRWA Sözcüsü Adnan Abu Hasna, 7 Ekim'den öncesine kıyasla Gazze'de bağırsak enfeksiyonlarının dört kat fazla bulaştığını, cilt hastalıklarının ise üç kat arttığını belirtti.
Hasna, hepatit hastalığının bulaşma hızında da önemli bir artış olduğunu bildirdi.
UNRWA, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Gazze nüfusu İsrail bombalamalarının yanı sıra hastalıklardan ölmeye başlayacak" ifadesine yer verdi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Gazze'de devam eden çatışma ve ağır bombardımana ilişkin haberlerin dehşet verici olduğunun altını çizerek "Dün ekibimiz Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesini ziyaret etti. Hastanede kapasitesinin 3 katı üstünde, 1000 hastaya bakılıyor. Tesisin her köşesini dolduran sayısız insan barınak arıyor. Hastalar yerde acı içinde, çığlıklar atarak tedavi görüyor. Bu koşullar, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından hayal edilemeyecek kadar yetersiz" ifadelerini kullanmıştı.
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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