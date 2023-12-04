https://sputniknews.com.tr/20231204/gazzede-israil-bombardimanlarinda-olenlerin-sayisi-16-bine-yaklasti-1078075190.html
Gazze’de İsrail bombardımanlarında ölenlerin sayısı 16 bine yaklaştı
Gazze’de İsrail bombardımanlarında ölenlerin sayısı 16 bine yaklaştı
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Gazze Şeridi’ndeki Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in bombardımanlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 899’a çıktığını... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T18:16+0300
2023-12-04T18:16+0300
2023-12-05T01:16+0300
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Sözcü Eşref el-Kudra, “7 Ekim’den bu yana, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bombardımanlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 899’a çıktı, 42 bin kişi yaralandı” ifadesini kullandı.Gazze Şeridi’nde bir hafta süren ‘insani ara’ 1 Aralık Cuma günü sona ermişti. Süre uzatımına dair herhangi bir resmi bildiri yapılmamıştı. İsrail, Hamas’ın anlaşmayı bozarak rehin tuttuğu İsrailli kadın ve çocukları serbest bırakmayı reddettiği iddia etmişti. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/hamas-israil-istihbaratinin-tum-liderlerimizi-yok-etme-tehdidi-bizi-korkutmuyor-1078072501.html
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Gazze’de İsrail bombardımanlarında ölenlerin sayısı 16 bine yaklaştı
18:16 04.12.2023 (güncellendi: 01:16 05.12.2023)
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Gazze Şeridi’ndeki Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in bombardımanlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 899’a çıktığını, 42 bin kişinin yaralandığını belirtti.
Sözcü Eşref el-Kudra, “7 Ekim’den bu yana, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bombardımanlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 899’a çıktı, 42 bin kişi yaralandı” ifadesini kullandı.
Gazze Şeridi’nde bir hafta süren ‘insani ara’ 1 Aralık Cuma günü sona ermişti. Süre uzatımına dair herhangi bir resmi bildiri yapılmamıştı. İsrail, Hamas’ın anlaşmayı bozarak rehin tuttuğu İsrailli kadın ve çocukları serbest bırakmayı reddettiği iddia etmişti. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırmıştı.