https://sputniknews.com.tr/20231204/israil-genelkurmay-baskani-halevi-gazzenin-guneyindeki-catismalar-kuzeyindeki-kadar-yogun-olacak-1078042783.html

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Gazze'nin güneyindeki çatışmalar, kuzeyindeki kadar yoğun olacak

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Gazze'nin güneyindeki çatışmalar, kuzeyindeki kadar yoğun olacak

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Savunma Güçleri’nin (IDF) Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas’a karşı savaştığını, bu çatışmaların yoğunluk... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T00:49+0300

2023-12-04T00:49+0300

2023-12-04T00:49+0300

israil- filistin çatışması

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin

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IDF mensupları ile bir araya gelen Halevi, yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas’a karşı çatışmaların yoğunluk açısından bölgenin kuzeyindeki çatışmalardan daha düşük olmayacağını söyledi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki Hamas tugayını kısmen dağıttığına dikkat çeken Halevi, benzer çalışmaların bölgenin güneyinde de yürütüldüğünü kaydetti:“Dün ve bugün (2 ve 3 Aralık) (Hamas) tugay komutanlarını, bölük komutanlarını, birçok saha mensubunu tasfiye ettik, dün sabah ise aynı süreci Gazze Şeridi'nin güneyinde başlattık, bu süreç en az eskisi kadar yoğun olacak ve en az eskisi kadar netice alınacak.”Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden ‘insani ara’ geçen Cuma günü sona ermiş, süre uzatımına dair herhangi bir resmi bildiri yapılmamıştı. IDF, Hamas’ın ateşkesi bozarak İsrail topraklarına ateş açığını, ordunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yeniden başladığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231203/israil-saldirilarinda-gazzedeki-can-kaybi-15-bin-523e-ulasti-1078037605.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin