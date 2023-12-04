https://sputniknews.com.tr/20231204/israil-genelkurmay-baskani-halevi-gazzenin-guneyindeki-catismalar-kuzeyindeki-kadar-yogun-olacak-1078042783.html
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Gazze'nin güneyindeki çatışmalar, kuzeyindeki kadar yoğun olacak
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Gazze'nin güneyindeki çatışmalar, kuzeyindeki kadar yoğun olacak
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Savunma Güçleri’nin (IDF) Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas’a karşı savaştığını, bu çatışmaların yoğunluk... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T00:49+0300
2023-12-04T00:49+0300
2023-12-04T00:49+0300
israil- filistin çatışması
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gazze şeridi
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IDF mensupları ile bir araya gelen Halevi, yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas’a karşı çatışmaların yoğunluk açısından bölgenin kuzeyindeki çatışmalardan daha düşük olmayacağını söyledi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki Hamas tugayını kısmen dağıttığına dikkat çeken Halevi, benzer çalışmaların bölgenin güneyinde de yürütüldüğünü kaydetti:“Dün ve bugün (2 ve 3 Aralık) (Hamas) tugay komutanlarını, bölük komutanlarını, birçok saha mensubunu tasfiye ettik, dün sabah ise aynı süreci Gazze Şeridi'nin güneyinde başlattık, bu süreç en az eskisi kadar yoğun olacak ve en az eskisi kadar netice alınacak.”Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden ‘insani ara’ geçen Cuma günü sona ermiş, süre uzatımına dair herhangi bir resmi bildiri yapılmamıştı. IDF, Hamas’ın ateşkesi bozarak İsrail topraklarına ateş açığını, ordunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yeniden başladığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231203/israil-saldirilarinda-gazzedeki-can-kaybi-15-bin-523e-ulasti-1078037605.html
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israil, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Gazze'nin güneyindeki çatışmalar, kuzeyindeki kadar yoğun olacak
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Savunma Güçleri’nin (IDF) Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas’a karşı savaştığını, bu çatışmaların yoğunluk açısından bölgenin kuzeyindeki çatışmalardan daha düşük olmayacağını belirtti.
IDF mensupları ile bir araya gelen Halevi, yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas’a karşı çatışmaların yoğunluk açısından bölgenin kuzeyindeki çatışmalardan daha düşük olmayacağını söyledi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki Hamas tugayını kısmen dağıttığına dikkat çeken Halevi, benzer çalışmaların bölgenin güneyinde de yürütüldüğünü kaydetti:
“Dün ve bugün (2 ve 3 Aralık) (Hamas) tugay komutanlarını, bölük komutanlarını, birçok saha mensubunu tasfiye ettik, dün sabah ise aynı süreci Gazze Şeridi'nin güneyinde başlattık, bu süreç en az eskisi kadar yoğun olacak ve en az eskisi kadar netice alınacak.”
Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden ‘insani ara’ geçen Cuma günü sona ermiş, süre uzatımına dair herhangi bir resmi bildiri yapılmamıştı. IDF, Hamas’ın ateşkesi bozarak İsrail topraklarına ateş açığını, ordunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yeniden başladığını duyurmuştu.