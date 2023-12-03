https://sputniknews.com.tr/20231203/israil-saldirilarinda-gazzedeki-can-kaybi-15-bin-523e-ulasti-1078037605.html
Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 15 bin 523 kişi hayatını kaybetti
Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 15 bin 523 kişi hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 523’e, yaralıların... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T18:47+0300
2023-12-03T18:47+0300
2023-12-03T18:49+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 58 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 523’e, yaralıların sayısının ise 41 bin 316’ya yükseldiğini bildirdi. El-Kudra, hayatını kaybedenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktararak, insani aranın 1 Aralık’ta sona ermesinin ardından İsrail’in Gazze Şeridi’nin her yerini bombaladığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231203/israil-guvenli-dedigi-gazzenin-guneyindeki-sivillerden-bolgeyi-terk-etmelerini-istedi-1078027441.html
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Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 15 bin 523 kişi hayatını kaybetti
18:47 03.12.2023 (güncellendi: 18:49 03.12.2023)
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 523’e, yaralıların sayısının ise 41 bin 316’ya yükseldiğini bildirdi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 58 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 523’e, yaralıların sayısının ise 41 bin 316’ya yükseldiğini bildirdi.
El-Kudra, hayatını kaybedenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktararak, insani aranın 1 Aralık’ta sona ermesinin ardından İsrail’in Gazze Şeridi’nin her yerini bombaladığını ifade etti.