Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 15 bin 523 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 523’e, yaralıların... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 58 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 523’e, yaralıların sayısının ise 41 bin 316’ya yükseldiğini bildirdi. El-Kudra, hayatını kaybedenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktararak, insani aranın 1 Aralık’ta sona ermesinin ardından İsrail’in Gazze Şeridi’nin her yerini bombaladığını ifade etti.

