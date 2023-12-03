https://sputniknews.com.tr/20231203/israil-guvenli-dedigi-gazzenin-guneyindeki-sivillerden-bolgeyi-terk-etmelerini-istedi-1078027441.html

İsrail 'güvenli' dediği Gazze'nin güneyindeki sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi

İsrail 'güvenli' dediği Gazze'nin güneyindeki sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi

İsrail ordusu, Filistinli sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorluyor. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T13:04+0300

2023-12-03T13:04+0300

2023-12-03T13:04+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

filistin yönetimi

filistin komisyonu

gazze

gazze şeridi

hamas

hamas hareketi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kayıpları artarken, İsrail daha önce 'güvenli yer olduğunu' iddia ettiği bölgelerden de sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan Arapça yaptığı açıklamada, 'sözde' güvenli olarak duyurdukları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.Adraee paylaşımında, İsrail saldırılarının yeni aşamasına hazırlık olarak Gazze Şeridi'nin 'bloklara' bölünüp 'tahliye bölgeleri' şeklinde adlandırıldığı yerlerin bir haritasını yayımladı.İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca yeri hedef almış, saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231203/kassam-tugaylari-gazzede-60-israil-askerinin-mevzilendigi-noktayi-hedef-aldik-1078027038.html

filistin

filistin yönetimi

gazze

gazze şeridi

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filistin, israil-filistin, filistin yönetimi, filistin komisyonu, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas hareketi