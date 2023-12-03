https://sputniknews.com.tr/20231203/israil-guvenli-dedigi-gazzenin-guneyindeki-sivillerden-bolgeyi-terk-etmelerini-istedi-1078027441.html
İsrail 'güvenli' dediği Gazze'nin güneyindeki sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi
İsrail 'güvenli' dediği Gazze'nin güneyindeki sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi
İsrail ordusu, Filistinli sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorluyor. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T13:04+0300
2023-12-03T13:04+0300
2023-12-03T13:04+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
filistin yönetimi
filistin komisyonu
gazze
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hamas
hamas hareketi
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kayıpları artarken, İsrail daha önce 'güvenli yer olduğunu' iddia ettiği bölgelerden de sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan Arapça yaptığı açıklamada, 'sözde' güvenli olarak duyurdukları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.Adraee paylaşımında, İsrail saldırılarının yeni aşamasına hazırlık olarak Gazze Şeridi'nin 'bloklara' bölünüp 'tahliye bölgeleri' şeklinde adlandırıldığı yerlerin bir haritasını yayımladı.İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca yeri hedef almış, saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231203/kassam-tugaylari-gazzede-60-israil-askerinin-mevzilendigi-noktayi-hedef-aldik-1078027038.html
filistin
filistin yönetimi
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filistin, israil-filistin, filistin yönetimi, filistin komisyonu, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas hareketi
filistin, israil-filistin, filistin yönetimi, filistin komisyonu, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas hareketi
İsrail 'güvenli' dediği Gazze'nin güneyindeki sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi
İsrail ordusu, Filistinli sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorluyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kayıpları artarken, İsrail daha önce 'güvenli yer olduğunu' iddia ettiği bölgelerden de sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan Arapça yaptığı açıklamada, 'sözde' güvenli olarak duyurdukları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.
Adraee paylaşımında, İsrail saldırılarının yeni aşamasına hazırlık olarak Gazze Şeridi'nin 'bloklara' bölünüp 'tahliye bölgeleri' şeklinde adlandırıldığı yerlerin bir haritasını yayımladı.
İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca yeri hedef almış, saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.