https://sputniknews.com.tr/20231203/kassam-tugaylari-gazzede-60-israil-askerinin-mevzilendigi-noktayi-hedef-aldik-1078027038.html
Kassam Tugayları: Gazze'de 60 İsrail askerinin mevzilendiği noktayı hedef aldık
Kassam Tugayları: Gazze'de 60 İsrail askerinin mevzilendiği noktayı hedef aldık
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi merkezinde 60 İsrail askerinin mevzilendiği bir noktayı hedef aldıklarını duyurdu. 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T12:43+0300
2023-12-03T12:43+0300
2023-12-03T12:43+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
hamas
izzeddin el-kassam tugayları
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
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Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Mücahitlerimiz bugün şafak vaktinde, Gazze Şeridi merkezinde bulunan Cuhr ed-Dik bölgesinin doğusunda çadırlarda mevzilenen 60 işgalci askerinin bulunduğu noktayı dairesel şekilde 3 adet anti-personel patlayıcı yerleştirerek saat 0430'da patlattı." ifadelerine yer verildi.Kassam üyelerinin patlama sonrası bölgeye gittiği ve askerleri ikinci kez hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Mücahitler, çok sayıda işgal askerini öldürdükten sonra güvenli bir şekilde mevzilerine çekildi." sözlerine yer verildi.İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.İsrail ordusu ,1 Aralık'ta 'insani ara'nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/israil-gece-boyunca-gazze-seridini-vurdu-1078026495.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, hamas, izzeddin el-kassam tugayları, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası
israil, israil-filistin, israil ordusu, hamas, izzeddin el-kassam tugayları, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası
Kassam Tugayları: Gazze'de 60 İsrail askerinin mevzilendiği noktayı hedef aldık
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi merkezinde 60 İsrail askerinin mevzilendiği bir noktayı hedef aldıklarını duyurdu.
Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Mücahitlerimiz bugün şafak vaktinde, Gazze Şeridi merkezinde bulunan Cuhr ed-Dik bölgesinin doğusunda çadırlarda mevzilenen 60 işgalci askerinin bulunduğu noktayı dairesel şekilde 3 adet anti-personel patlayıcı yerleştirerek saat 0430'da patlattı." ifadelerine yer verildi.
Kassam üyelerinin patlama sonrası bölgeye gittiği ve askerleri ikinci kez hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Mücahitler, çok sayıda işgal askerini öldürdükten sonra güvenli bir şekilde mevzilerine çekildi." sözlerine yer verildi.
İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu ,1 Aralık'ta 'insani ara'nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.