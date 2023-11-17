https://sputniknews.com.tr/20231117/dso-genel-direktoru-kan-dokulmesini-durduramayan-bm-ne-icin-var-1077514177.html
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze’de kan dökülmesini durduramayan BM’nin yararının artık sorgulanmaya başlandığını belirtti. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T21:54+0300
2023-11-17T21:54+0300
2023-11-17T21:54+0300
israil- filistin çatışması
tedros adhanom ghebreyesus
tedros ghebreyesus
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
gazze
gazze şeridi
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler’e (BM) yönelik mesajında, BM'nin dünya barışını güçlendirmek için kurulduğunu ancak Gazze'de kan dökülmesini önleyememesinin varlık nedeni hakkında şüphelere yol açtığını ifade etti.Ghebreyesus, “Gazze'deki bu kriz BM ve sizin için, üye devletler için ciddi bir sınavdır. Bu örgüt, dünyamızda barışı güçlendirmek için kuruldu. Eğer siz BM üyesi ülkeler olarak bu dökülen kanı durdurmak istemiyorsanız veya durduramıyorsanız, o zaman şunu sormak durumundayız: Birleşmiş Milletler ne için var?" dedi.Gazze'deki durumun hem BM hem de insanlık için büyük bir kriz olduğunu, dolayısıyla ‘görüşmelerin, kararların ve açıklamaların’ yeterli olmadığını vurgulayan DSÖ Genel Direktörü, “Siz BM üyelerini Gazze'deki sivil nüfusa insani yardımın engelsiz erişimini sağlamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/israilli-rehinelerin-ailelerinden-cumhurbaskani-erdogana-yardim-edin-mektubu-1077511222.html
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tedros adhanom ghebreyesus, tedros ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), gazze, gazze şeridi
tedros adhanom ghebreyesus, tedros ghebreyesus, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), gazze, gazze şeridi
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze’de kan dökülmesini durduramayan BM’nin yararının artık sorgulanmaya başlandığını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler’e (BM) yönelik mesajında, BM'nin dünya barışını güçlendirmek için kurulduğunu ancak Gazze'de kan dökülmesini önleyememesinin varlık nedeni hakkında şüphelere yol açtığını ifade etti.
Ghebreyesus, “Gazze'deki bu kriz BM ve sizin için, üye devletler için ciddi bir sınavdır. Bu örgüt, dünyamızda barışı güçlendirmek için kuruldu. Eğer siz BM üyesi ülkeler olarak bu dökülen kanı durdurmak istemiyorsanız veya durduramıyorsanız, o zaman şunu sormak durumundayız: Birleşmiş Milletler ne için var?" dedi.
Gazze'deki durumun hem BM hem de insanlık için büyük bir kriz olduğunu, dolayısıyla ‘görüşmelerin, kararların ve açıklamaların’ yeterli olmadığını vurgulayan DSÖ Genel Direktörü, “Siz BM üyelerini Gazze'deki sivil nüfusa insani yardımın engelsiz erişimini sağlamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.