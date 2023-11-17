https://sputniknews.com.tr/20231117/israilli-rehinelerin-ailelerinden-cumhurbaskani-erdogana-yardim-edin-mektubu-1077511222.html
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yardım edin' mektubu
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yardım edin' mektubu
7 Ekim'den bu yana Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T19:30+0300
2023-11-17T19:30+0300
2023-11-17T19:31+0300
israil- filistin çatışması
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recep tayyip erdoğan
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gazze
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hamas
hamas
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İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı 42 gündür aralıksız sürüyor. Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin aileleri de sık sık hükümetlerini protesto ederek seslerini duyurmaya çalışıyor.Aileler, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için mektup yazdı.TRT Haber'in aktardığına göre yardım talep edilen mektubu İsrail'deki 'Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu' kaleme aldı:'Bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz'Mektupta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili konumu vurgulandı:"Ortadoğu'da, müslüman dünyasında ve ötesinde geniş nüfuza sahip, bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri olarak, bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz. Bu nedenle, rehinelerin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak, gerekli tıbbi ihtiyaçlarının gecikmeden sağlanmasını kolaylaştırmak ve derhal serbest bırakılmalarını sağlamak için size çağrıda bulunuyoruz."Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın elinde iki yüze yakın rehine olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/abd-hamasin-sifa-hastanesinin-komuta-merkezi-olarak-kullanildigi-iddiasini-yeniledi--1077510608.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas, hamas, hamas, ortadoğu
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yardım edin' mektubu
19:30 17.11.2023 (güncellendi: 19:31 17.11.2023)
7 Ekim'den bu yana Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için mektup yazan aileler, "Bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı 42 gündür aralıksız sürüyor. Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin aileleri de sık sık hükümetlerini protesto ederek seslerini duyurmaya çalışıyor.
Aileler, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için mektup yazdı.
TRT Haber'in aktardığına
göre yardım talep edilen mektubu İsrail'deki 'Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu' kaleme aldı:
"Bizler, tarifsiz acı ve ıstıraba neden olan bu krize müdahale etmenizi istemek için sizin yardımınızı talep ediyoruz. Kaçırılmalarından bu yana çocuklarımız, eşlerimiz, kocalarımız, ebeveynlerimizle iletişim kuramadık."
'Bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz'
Mektupta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili konumu vurgulandı:
"Ortadoğu'da, müslüman dünyasında ve ötesinde geniş nüfuza sahip, bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri olarak, bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz. Bu nedenle, rehinelerin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak, gerekli tıbbi ihtiyaçlarının gecikmeden sağlanmasını kolaylaştırmak ve derhal serbest bırakılmalarını sağlamak için size çağrıda bulunuyoruz."
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın elinde iki yüze yakın rehine olduğu belirtiliyor.