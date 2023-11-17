https://sputniknews.com.tr/20231117/israilli-rehinelerin-ailelerinden-cumhurbaskani-erdogana-yardim-edin-mektubu-1077511222.html

İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yardım edin' mektubu

İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yardım edin' mektubu

7 Ekim'den bu yana Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T19:30+0300

2023-11-17T19:30+0300

2023-11-17T19:31+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

recep tayyip erdoğan

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

hamas

hamas

hamas

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İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı 42 gündür aralıksız sürüyor. Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin aileleri de sık sık hükümetlerini protesto ederek seslerini duyurmaya çalışıyor.Aileler, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için mektup yazdı.TRT Haber'in aktardığına göre yardım talep edilen mektubu İsrail'deki 'Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu' kaleme aldı:'Bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz'Mektupta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili konumu vurgulandı:"Ortadoğu'da, müslüman dünyasında ve ötesinde geniş nüfuza sahip, bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri olarak, bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz. Bu nedenle, rehinelerin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak, gerekli tıbbi ihtiyaçlarının gecikmeden sağlanmasını kolaylaştırmak ve derhal serbest bırakılmalarını sağlamak için size çağrıda bulunuyoruz."Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın elinde iki yüze yakın rehine olduğu belirtiliyor.

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israil

gazze

gazze şeridi

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