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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/israilli-rehinelerin-ailelerinden-cumhurbaskani-erdogana-yardim-edin-mektubu-1077511222.html
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yardım edin' mektubu
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yardım edin' mektubu
7 Ekim'den bu yana Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T19:30+0300
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İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı 42 gündür aralıksız sürüyor. Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin aileleri de sık sık hükümetlerini protesto ederek seslerini duyurmaya çalışıyor.Aileler, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için mektup yazdı.TRT Haber'in aktardığına göre yardım talep edilen mektubu İsrail'deki 'Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu' kaleme aldı:'Bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz'Mektupta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili konumu vurgulandı:"Ortadoğu'da, müslüman dünyasında ve ötesinde geniş nüfuza sahip, bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri olarak, bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz. Bu nedenle, rehinelerin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak, gerekli tıbbi ihtiyaçlarının gecikmeden sağlanmasını kolaylaştırmak ve derhal serbest bırakılmalarını sağlamak için size çağrıda bulunuyoruz."Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın elinde iki yüze yakın rehine olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/abd-hamasin-sifa-hastanesinin-komuta-merkezi-olarak-kullanildigi-iddiasini-yeniledi--1077510608.html
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İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yardım edin' mektubu

19:30 17.11.2023 (güncellendi: 19:31 17.11.2023)
© AA / Saeed QaqGazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Batı Kudüs'te eylem yaptı
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Batı Kudüs'te eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA / Saeed Qaq
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7 Ekim'den bu yana Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için mektup yazan aileler, "Bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı 42 gündür aralıksız sürüyor. Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin aileleri de sık sık hükümetlerini protesto ederek seslerini duyurmaya çalışıyor.
Aileler, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için mektup yazdı.
TRT Haber'in aktardığına göre yardım talep edilen mektubu İsrail'deki 'Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu' kaleme aldı:
"Bizler, tarifsiz acı ve ıstıraba neden olan bu krize müdahale etmenizi istemek için sizin yardımınızı talep ediyoruz. Kaçırılmalarından bu yana çocuklarımız, eşlerimiz, kocalarımız, ebeveynlerimizle iletişim kuramadık."

'Bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz'

Mektupta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili konumu vurgulandı:
"Ortadoğu'da, müslüman dünyasında ve ötesinde geniş nüfuza sahip, bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri olarak, bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz. Bu nedenle, rehinelerin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak, gerekli tıbbi ihtiyaçlarının gecikmeden sağlanmasını kolaylaştırmak ve derhal serbest bırakılmalarını sağlamak için size çağrıda bulunuyoruz."
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın elinde iki yüze yakın rehine olduğu belirtiliyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
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