https://sputniknews.com.tr/20231117/abd-hamasin-sifa-hastanesinin-komuta-merkezi-olarak-kullanildigi-iddiasini-yeniledi--1077510608.html

ABD, Hamas'ın Şifa Hastanesi'nin komuta merkezi olarak kullanıldığı iddiasını yeniledi

ABD, Hamas'ın Şifa Hastanesi'nin komuta merkezi olarak kullanıldığı iddiasını yeniledi

İsrail ordusu, bu hafta Şifa hastanesi ve çevresinde büyük saldırılar düzenledi. Beyaz Saray sözcüsü Kirby'de İsrail'in bu hamlelerini destekler açıklamalarda... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T19:19+0300

2023-11-17T19:19+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

filistin komisyonu

hamas

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İsrail - Filistin çatışması devam ederken, Beyaz Saray sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada ABD'nin Hamas'ın El Şifa Hastanesini komuta merkezi ve 'muhtemelen bir depo olarak' kullandığına dair istihbarat değerlendirmesinden 'emin' olduğunu söyledi. "Bu istihbaratın sağlamlığı konusunda ikna olmuş durumdayız" diye tekrarlayan Kirby, İsrail ordusunun 'ABD ile herhangi bir ek istihbarat paylaşıp paylaşmadığı' konusunda ayrıntı vermekten kaçındı. İsrail ordusu Çarşamba günü Gazze'deki en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ne büyük bir saldırı düzenlemişti. İsrail, Hamas'ın tıbbi tesisin altında gizlediği büyük bir tünel ağına sahip olduğunu iddia etmeye devam etse de yetkililer 'kısa bir animasyon videosu dışında' hiçbir kanıt sunmadı. Hamas iddiaları 'kesin bir şekilde reddetti' ve hastaneye yapılan saldırıları kınadı. İsrail rutin olarak, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki 'sivil altyapılara saklandığını' ve sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullandığını iddia ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231116/israil-mavi-marmara-anitini-bombaladi-1077466722.html

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