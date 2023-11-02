https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-baskani-bidendan-israile-dur-cagrisi-1076990196.html
ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e 'dur' çağrısı: Ateşkes sinyali mi veriyor?
ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e 'dur' çağrısı: Ateşkes sinyali mi veriyor?
ABD Başkanı Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına zaman tanımak amacıyla çatışmalara 'ara verilmesi' çağrısında bulundu. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T11:10+0300
2023-11-02T11:10+0300
2023-11-02T11:12+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
abd
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
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gazze
gazze şeridi
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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına zaman tanımak maksadıyla Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 'ara verilmesi' çağrısında bulunurken tam bir ateşkes çağrısı yapmaktan kaçındı.Biden'ın bu açıklamayı, Minnesota'daki bir siyasi bağış toplama etkinliği sırasında kendisine laf atan ve "Şu anda ateşkes çağrısı yapmanızı istiyorum" diyen bir protestocuya yanıt olarak yaptı."Bence bir duraklamaya ihtiyacımız var" diye yanıt veren Biden, "Duraklama, mahkumları dışarı çıkarmak için zaman vermek anlamına gelir" diye ekledi.İnsanların hissettiklerini anladığını ifade eden Biden sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum İsrailliler için inanılmaz derecede karmaşık. Müslüman dünyası için de inanılmaz derecede karmaşık."Biden iki devletli bir çözümü desteklediğini ancak İsrail'in Hamas'ın peşinden gitme hakkını da savunduğunu söyledi.Biden'ın açıklamasında şu cümle dikkat çekti:Katıldığı bir etkinlikte Biden, Gazze'ye akan yardımın artmasından cesaret aldığını vurgulayarak İsrail'e askeri operasyonlarını "uluslararası insancıl hukukla uyumlu ve vatandaşların korunmasına öncelik veren bir şekilde" yürütmesi çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231026/abd-baskani-biden-israil-vatandaslarini-korumak-icin-her-turlu-hak-ve-sorumluluga-sahip-1076746669.html
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ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e 'dur' çağrısı: Ateşkes sinyali mi veriyor?
11:10 02.11.2023 (güncellendi: 11:12 02.11.2023) Abone ol
ABD Başkanı Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına zaman tanımak amacıyla çatışmalara 'ara verilmesi' çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına zaman tanımak maksadıyla Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 'ara verilmesi' çağrısında bulunurken tam bir ateşkes çağrısı yapmaktan kaçındı.
Biden'ın bu açıklamayı, Minnesota'daki bir siyasi bağış toplama etkinliği sırasında kendisine laf atan ve "Şu anda ateşkes çağrısı yapmanızı istiyorum" diyen bir protestocuya yanıt olarak yaptı.
"Bence bir duraklamaya ihtiyacımız var" diye yanıt veren Biden, "Duraklama, mahkumları dışarı çıkarmak için zaman vermek anlamına gelir" diye ekledi.
İnsanların hissettiklerini anladığını ifade eden Biden sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum İsrailliler için inanılmaz derecede karmaşık. Müslüman dünyası için de inanılmaz derecede karmaşık."
Biden iki devletli bir çözümü desteklediğini ancak İsrail'in Hamas'ın peşinden gitme hakkını da savunduğunu söyledi.
Biden'ın açıklamasında şu cümle dikkat çekti:
Gerçek şu ki Hamas bir terör örgütüdür. Düpedüz bir terör örgütü.
Katıldığı bir etkinlikte Biden, Gazze'ye akan yardımın artmasından cesaret aldığını vurgulayarak İsrail'e askeri operasyonlarını "uluslararası insancıl hukukla uyumlu ve vatandaşların korunmasına öncelik veren bir şekilde" yürütmesi çağrısında bulundu.