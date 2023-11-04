https://sputniknews.com.tr/20231104/israil-savunma-bakani-yahya-sinvari-oldurecegiz-1077079148.html

İsrail Savunma Bakanı: Yahya Sinvar'ı öldüreceğiz

İsrail Savunma Bakanı: Yahya Sinvar'ı öldüreceğiz

İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrial askerlerinin zafere kadar savaşmaya hazır olduklarını belirttiği konuşmasında Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T21:00+0300

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israil- filistin çatışması

yoav gallant

israil

israil-filistin

israil savunma kuvvetleri (idf)

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

hamas

gazze şeridi

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Kuzey sınırını gezen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askerlerin kendisine 'zafere kadar savaşmaya' hazır olduklarını söylediğini belirtti.Gallant ayrıca basın toplantısı sırasında "Burada her şeyi yapmaya hazır savaşçılar var" diyerek bu kararlılığın İsrail'in tamamını karakterize ettiğini belirtti.İsrail güçlerinin Gazze'de zorlu çatışmalara girdiğini ve Gazze'ye hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını söyleyen Gallant, İsrail'in şu ana kadar 12 Hamas tabur komutanını öldürdüğünü belirterek, "Herkese ulaşacağız" dedi.'Savaşın sonunda Gazze'de Hamas kalmayacak'İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas'ın Gazze'deki liderine de atıfta bulunarak "Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız" diyerek Gazzelilerin Sinvar'ı daha önce ele geçirmesi halinde bunun savaşı kısaltacağını belirtti. Gallant ayrıca savaşın bir süre daha devam edeceğini ve günler ya da bir hafta içinde bitmeyeceğini söylüyor.İsrail Savunma Bakanı sözlerini, "Savaşın sonunda Gazze'de Hamas kalmayacak ve Gazze'den bir güvenlik tehdidi olmayacak" diyerek sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230808/israil-savunma-bakani-gallant-hizbullahi-tehdit-etti-lubnani-tas-devrine-ceviririz-1074487404.html

israil

filistin

gazze

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