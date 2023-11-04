https://sputniknews.com.tr/20231104/israil-savunma-bakani-yahya-sinvari-oldurecegiz-1077079148.html
İsrail Savunma Bakanı: Yahya Sinvar'ı öldüreceğiz
İsrail Savunma Bakanı: Yahya Sinvar'ı öldüreceğiz
İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrial askerlerinin zafere kadar savaşmaya hazır olduklarını belirttiği konuşmasında Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T21:00+0300
2023-11-04T21:00+0300
2023-11-04T21:00+0300
israil- filistin çatışması
yoav gallant
israil
israil-filistin
israil savunma kuvvetleri (idf)
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
hamas
gazze şeridi
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Kuzey sınırını gezen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askerlerin kendisine 'zafere kadar savaşmaya' hazır olduklarını söylediğini belirtti.Gallant ayrıca basın toplantısı sırasında "Burada her şeyi yapmaya hazır savaşçılar var" diyerek bu kararlılığın İsrail'in tamamını karakterize ettiğini belirtti.İsrail güçlerinin Gazze'de zorlu çatışmalara girdiğini ve Gazze'ye hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını söyleyen Gallant, İsrail'in şu ana kadar 12 Hamas tabur komutanını öldürdüğünü belirterek, "Herkese ulaşacağız" dedi.'Savaşın sonunda Gazze'de Hamas kalmayacak'İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas'ın Gazze'deki liderine de atıfta bulunarak "Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız" diyerek Gazzelilerin Sinvar'ı daha önce ele geçirmesi halinde bunun savaşı kısaltacağını belirtti. Gallant ayrıca savaşın bir süre daha devam edeceğini ve günler ya da bir hafta içinde bitmeyeceğini söylüyor.İsrail Savunma Bakanı sözlerini, "Savaşın sonunda Gazze'de Hamas kalmayacak ve Gazze'den bir güvenlik tehdidi olmayacak" diyerek sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230808/israil-savunma-bakani-gallant-hizbullahi-tehdit-etti-lubnani-tas-devrine-ceviririz-1074487404.html
israil
filistin
gazze
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yoav gallant, israil, israil-filistin, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin sorunu, gazze, hamas, gazze şeridi, yahya sinvar
yoav gallant, israil, israil-filistin, israil savunma kuvvetleri (idf), filistin, israil-filistin sorunu, gazze, hamas, gazze şeridi, yahya sinvar
İsrail Savunma Bakanı: Yahya Sinvar'ı öldüreceğiz
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İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrial askerlerinin zafere kadar savaşmaya hazır olduklarını belirttiği konuşmasında Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar hakkında birtakım açıklamalarda bulundu.
Kuzey sınırını gezen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askerlerin kendisine 'zafere kadar savaşmaya' hazır olduklarını söylediğini belirtti.
Gallant ayrıca basın toplantısı sırasında "Burada her şeyi yapmaya hazır savaşçılar var" diyerek bu kararlılığın İsrail'in tamamını karakterize ettiğini belirtti.
İsrail güçlerinin Gazze'de zorlu çatışmalara girdiğini ve Gazze'ye hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını söyleyen Gallant, İsrail'in şu ana kadar 12 Hamas tabur komutanını öldürdüğünü belirterek, "Herkese ulaşacağız" dedi.
'Savaşın sonunda Gazze'de Hamas kalmayacak'
İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas'ın Gazze'deki liderine de atıfta bulunarak "Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız" diyerek Gazzelilerin Sinvar'ı daha önce ele geçirmesi halinde bunun savaşı kısaltacağını belirtti.
Gallant ayrıca savaşın bir süre daha devam edeceğini ve günler ya da bir hafta içinde bitmeyeceğini söylüyor.
İsrail Savunma Bakanı sözlerini, "Savaşın sonunda Gazze'de Hamas kalmayacak ve Gazze'den bir güvenlik tehdidi olmayacak" diyerek sonlandırdı.