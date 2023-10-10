https://sputniknews.com.tr/20231010/borrelldan-israile-uluslararasi-insancil-hukuka-saygi-gostermeye-cagrisi-1076205719.html

Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağrısı

Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağrısı

Borrel İsrail'e insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğini hatırlattı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T20:02+0300

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josep borrell

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israil-filistin sorunu

israil

avrupa birliği

uluslararası hukuk

uluslararası hukuk ihlali

körfez işbirliği konseyi (kik)

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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e tırmanan Filistin-İsrail çatışmasında meşru müdafaa düzenlerken uluslararası insancıl hukuk ilkelerine saygı göstermesi gerektiğini hatırlattı.Borrell, Körfez İşbirliği Konseyi ve AB dışişleri bakanlarının ortak toplantısına katılmak üzere bulunduğu Umman'da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:Ayrıca "gelecekte yeni bir şiddet olayından kaçınmak için" Filistin-İsrail sorununa mümkün olan en kısa sürede siyasi bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231010/putinden-israil-filistin-gerilimine-dair-ilk-aciklama-1076201600.html

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israil

avrupa birliği

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josep borrell, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, avrupa birliği, uluslararası hukuk, uluslararası hukuk ihlali, körfez işbirliği konseyi (kik), meşru müdafaa