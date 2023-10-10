https://sputniknews.com.tr/20231010/borrelldan-israile-uluslararasi-insancil-hukuka-saygi-gostermeye-cagrisi-1076205719.html
Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağrısı
Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağrısı
Borrel İsrail'e insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğini hatırlattı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T20:02+0300
2023-10-10T20:02+0300
2023-10-10T20:02+0300
dünya
josep borrell
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
avrupa birliği
uluslararası hukuk
uluslararası hukuk ihlali
körfez işbirliği konseyi (kik)
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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e tırmanan Filistin-İsrail çatışmasında meşru müdafaa düzenlerken uluslararası insancıl hukuk ilkelerine saygı göstermesi gerektiğini hatırlattı.Borrell, Körfez İşbirliği Konseyi ve AB dışişleri bakanlarının ortak toplantısına katılmak üzere bulunduğu Umman'da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:Ayrıca "gelecekte yeni bir şiddet olayından kaçınmak için" Filistin-İsrail sorununa mümkün olan en kısa sürede siyasi bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231010/putinden-israil-filistin-gerilimine-dair-ilk-aciklama-1076201600.html
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josep borrell, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, avrupa birliği, uluslararası hukuk, uluslararası hukuk ihlali, körfez işbirliği konseyi (kik), meşru müdafaa
josep borrell, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, avrupa birliği, uluslararası hukuk, uluslararası hukuk ihlali, körfez işbirliği konseyi (kik), meşru müdafaa
Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağrısı
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Borrel İsrail'e insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğini hatırlattı.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e tırmanan Filistin-İsrail çatışmasında meşru müdafaa düzenlerken uluslararası insancıl hukuk ilkelerine saygı göstermesi gerektiğini hatırlattı.
Borrell, Körfez İşbirliği Konseyi ve AB dışişleri bakanlarının ortak toplantısına katılmak üzere bulunduğu Umman'da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
Uluslararası insancıl hukuk ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatırız. İsrail'in elbette kendini savunma hakkı vardır ancak bu uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uygun olarak yapılmalıdır.
Ayrıca "gelecekte yeni bir şiddet olayından kaçınmak için" Filistin-İsrail sorununa mümkün olan en kısa sürede siyasi bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.