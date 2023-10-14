https://sputniknews.com.tr/20231014/bahceli-israilin-aklini-basina-almasi-amerikali-dayilarina-da-guvenmemesi-lazim-1076334273.html

Bahçeli: İsrail'in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım

Bahçeli: İsrail'in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hamas-İsrail çatışmasına ilişkin konuştu. Gazze'nin insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Bahçeli... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T15:09+0300

2023-10-14T15:09+0300

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politika

devlet bahçeli

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milliyetçi hareket partisi (mhp)

israil

abd

filistin

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni' sonrası açıklama yaptı.Bahçeli'nin gündeminde 8. gününe giren İsrail-Filistin çatışmaları vardı. ''Gerçeği herkes görmeli, Filistin devleti kurulmalı" diyen Bahçeli, Gazze'nin insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.MHP lideri Bahçeli, bölgede barışın sağlanması için İsrail'e komşu ülkelerin bir siyasi birlik oluşturması önerisini de gündeme getirdi. Bahçeli konuşmasında, "927 yıldan bu yana başlatılmış olan Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkelerinin büyük bir bölümü İsrail'i teşvik ediyor diğer taraftan birçok mazlum inim inim inliyor. Cumhurbaşkanımız ateşkes için çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız desteklediğimizi ilan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere barış huzur güvenlik siyasi birliğinin kısa süre içerisinde tesisi yolunda faaliyet göstererek Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde önderlik yapma düşüncesine sahip olmasını arzuladığını dile getiren Bahçeli şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20231013/cumhurbaskani-erdogan-afrika-dis-politikamizda-ozel-bir-yere-sahip-1076308337.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), israil, abd, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, türkiye