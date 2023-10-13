Erdoğan: Gazze'nin elektriğini, suyunu, yakıtını kesmek en temel insan hakları ihlalidir

Afrika, Türk milletinin kalbinde olduğu kadar ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir. Afrika, Türk milletinin kalbinde olduğu kadar ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir.

İsrail Filistin gerginliğinin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Gazze'deki ablukanın bölgeyi provokasyona açık hale getirdiği açık. Tüm dünyaya sesleniyorum 360 km kareye sıkışmış insanın elektriğini suyunu yakıtını kesmek en temel insan hakları ihlalidir. İsrail Filistin gerginliğinin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Gazze'deki ablukanın bölgeyi provokasyona açık hale getirdiği açık. Tüm dünyaya sesleniyorum 360 km kareye sıkışmış insanın elektriğini suyunu yakıtını kesmek en temel insan hakları ihlalidir.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilk etapta 1 milyon ton tahılın kıtaya ulaştırılması için görüşmelerimiz sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilk etapta 1 milyon ton tahılın kıtaya ulaştırılması için görüşmelerimiz sürüyor.

(Afrika) Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri 85,5 milyar doları geçti. (Afrika) Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri 85,5 milyar doları geçti.

Kardeş Mısır makamları ile yakın işbirliği içinde Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Kardeş Mısır makamları ile yakın işbirliği içinde Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz.

Gazze mağdur ve mazlumdur ama İsrail'in mazlum durumu söz konusu değil. Gazze mağdur ve mazlumdur ama İsrail'in mazlum durumu söz konusu değil.

ABD'nin Dışişleri Bakanı benim Dışişleri Bakanımla görüşüyor, 'İsrail'e Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil, Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' diyor, bu nasıl yaklaşım. Karşındaki de 'ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin? ABD'nin Dışişleri Bakanı benim Dışişleri Bakanımla görüşüyor, 'İsrail'e Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil, Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' diyor, bu nasıl yaklaşım. Karşındaki de 'ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum' derse ne diyeceksin?

ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir. ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir.

ABD'nin bölgeye savaş gemisi yollaması taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamıyor. ABD'nin bölgeye savaş gemisi yollaması taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamıyor.

Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO'da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var. Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO'da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var.