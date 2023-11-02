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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/zaharova-macronun-hamasa-karsi-koalisyon-cagrisinin-gercek-nedenini-acikladi-1076989344.html
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İsrail ziyaretinde dile getirdiği ziyaret gerçekleştiren Fransa... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T11:57+0300
2023-11-02T12:07+0300
israil- filistin çatışması
fransa
israil
filistin
gazze
hamas
rusya
mariya zaharova
emmanuel macron
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Macron’un İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında dile getirdiği ve ‘terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesini’ içeren önerisini Sputnik’e değerlendiren Mariya Zaharova, Fransa’nın bu teklifinin ideolojik temellere dayandığını vurguladı.Paris’in ortaya attığı bu fikrin Orta Doğu'daki silahlı çatışmaların daha fazla tırmanmasına yol açacağına dikkat çeken Zaharova, “Paris’in ve diğer bazı uluslararası aktörlerin dile getirdiği öneri, bölge dışı güçlerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlıkların artırmasıyla desteklenen Orta Doğu gerilimini daha da artıracak bir adımdır. Bunun sonucu Ortadoğu'daki silahlı çatışmanın daha da tırmanması, çatışmanın uluslararası hale gelmesi ve yeni katılımcıların buna dahil olması demektir” diye açıkladı.Macron’un bölge dışı güçlerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracak bir koalisyon kurma önerisinin, geniş anlamda bölgedeki sorunların köküne inemeyen, ancak uluslararası toplum tarafından uzun süredir şüphe uyandıran benzer Fransız girişimlerinden ilki olmadığına da vurgu yapan Zaharova, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu nedenle İsrail ve Filistinlileri tüm tartışmalı konuları görüşmek üzere doğrudan müzakereleri hızla başlatmaya çağırdıklarını yineleyerek, Rusya’nın, BM Genel Kurulu'nun iyi bilinen kararları uyarınca, başkenti Doğu Kudüs'teki 1967 sınırları içerisinde, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olan bağımsız bir Filistin devletinin yaratılmasından yana olduğunu hatırlattı.24 Ekim’de İsrail'e ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas’la mücadele etmek için bölgesel ve uluslararası koalisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması beklentisini ifade eden Macron, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesini teklif etti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-ve-israilin-gazze-plani-sizdi-bolgede-cok-uluslu-guc-konuslandirilabilir-1076959964.html
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fransa, israil, filistin, gazze, hamas, rusya, mariya zaharova, emmanuel macron
fransa, israil, filistin, gazze, hamas, rusya, mariya zaharova, emmanuel macron

Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı

11:57 02.11.2023 (güncellendi: 12:07 02.11.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İsrail ziyaretinde dile getirdiği ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hamas’la mücadele için ‘uluslararası bir koalisyon kurulması’ çağrısının gerçekte Paris’in ideolojik amaçları ile ilişkili olduğunu söyledi.
Macron’un İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında dile getirdiği ve ‘terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesini’ içeren önerisini Sputnik’e değerlendiren Mariya Zaharova, Fransa’nın bu teklifinin ideolojik temellere dayandığını vurguladı.
Paris’in ortaya attığı bu fikrin Orta Doğu'daki silahlı çatışmaların daha fazla tırmanmasına yol açacağına dikkat çeken Zaharova, “Paris’in ve diğer bazı uluslararası aktörlerin dile getirdiği öneri, bölge dışı güçlerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlıkların artırmasıyla desteklenen Orta Doğu gerilimini daha da artıracak bir adımdır. Bunun sonucu Ortadoğu'daki silahlı çatışmanın daha da tırmanması, çatışmanın uluslararası hale gelmesi ve yeni katılımcıların buna dahil olması demektir” diye açıkladı.
Macron’un bölge dışı güçlerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracak bir koalisyon kurma önerisinin, geniş anlamda bölgedeki sorunların köküne inemeyen, ancak uluslararası toplum tarafından uzun süredir şüphe uyandıran benzer Fransız girişimlerinden ilki olmadığına da vurgu yapan Zaharova, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
“Paris'in ideolojik motivasyonlu eylemleri çoğu zaman ters etki yaratıyor ve yalnızca bahsi geçen ülkelerdeki durumun istikrarsızlaşmasına yol açıyor. Fransa, çatışma bölgesinde ateşkes ve kan dökülmesine yönelik samimi çalışmalara gerçekten katkıda bulunmak istiyorsa, o zaman Filistin-İsrail ve Orta Doğu çatışmasını çözmek için siyasi ve diplomatik araçlara odaklanma ihtiyacı konusundaki tutumumuzu destekleyebilir.”
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu nedenle İsrail ve Filistinlileri tüm tartışmalı konuları görüşmek üzere doğrudan müzakereleri hızla başlatmaya çağırdıklarını yineleyerek, Rusya’nın, BM Genel Kurulu'nun iyi bilinen kararları uyarınca, başkenti Doğu Kudüs'teki 1967 sınırları içerisinde, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olan bağımsız bir Filistin devletinin yaratılmasından yana olduğunu hatırlattı.
24 Ekim’de İsrail'e ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas’la mücadele etmek için bölgesel ve uluslararası koalisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.
Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması beklentisini ifade eden Macron, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesini teklif etti.
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray Yahudi İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede 'çok uluslu güç' konuşlandırılabilir
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