https://sputniknews.com.tr/20231102/zaharova-macronun-hamasa-karsi-koalisyon-cagrisinin-gercek-nedenini-acikladi-1076989344.html

Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı

Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İsrail ziyaretinde dile getirdiği ziyaret gerçekleştiren Fransa... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T11:57+0300

2023-11-02T11:57+0300

2023-11-02T12:07+0300

israil- filistin çatışması

fransa

israil

filistin

gazze

hamas

rusya

mariya zaharova

emmanuel macron

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Macron’un İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında dile getirdiği ve ‘terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesini’ içeren önerisini Sputnik’e değerlendiren Mariya Zaharova, Fransa’nın bu teklifinin ideolojik temellere dayandığını vurguladı.Paris’in ortaya attığı bu fikrin Orta Doğu'daki silahlı çatışmaların daha fazla tırmanmasına yol açacağına dikkat çeken Zaharova, “Paris’in ve diğer bazı uluslararası aktörlerin dile getirdiği öneri, bölge dışı güçlerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlıkların artırmasıyla desteklenen Orta Doğu gerilimini daha da artıracak bir adımdır. Bunun sonucu Ortadoğu'daki silahlı çatışmanın daha da tırmanması, çatışmanın uluslararası hale gelmesi ve yeni katılımcıların buna dahil olması demektir” diye açıkladı.Macron’un bölge dışı güçlerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracak bir koalisyon kurma önerisinin, geniş anlamda bölgedeki sorunların köküne inemeyen, ancak uluslararası toplum tarafından uzun süredir şüphe uyandıran benzer Fransız girişimlerinden ilki olmadığına da vurgu yapan Zaharova, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu nedenle İsrail ve Filistinlileri tüm tartışmalı konuları görüşmek üzere doğrudan müzakereleri hızla başlatmaya çağırdıklarını yineleyerek, Rusya’nın, BM Genel Kurulu'nun iyi bilinen kararları uyarınca, başkenti Doğu Kudüs'teki 1967 sınırları içerisinde, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olan bağımsız bir Filistin devletinin yaratılmasından yana olduğunu hatırlattı.24 Ekim’de İsrail'e ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas’la mücadele etmek için bölgesel ve uluslararası koalisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması beklentisini ifade eden Macron, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesini teklif etti.

https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-ve-israilin-gazze-plani-sizdi-bolgede-cok-uluslu-guc-konuslandirilabilir-1076959964.html

fransa

israil

filistin

gazze

rusya

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fransa, israil, filistin, gazze, hamas, rusya, mariya zaharova, emmanuel macron