CANLI | Gazze Şeridi'ne 'uluslararası barış gücü konuşlandırma planı' gerçekleşecek mi?

'Hamas ve İsrail, serbest bırakılacak rehinelerin sayısı üzerinde anlaşamıyor'

Hamas'ın serbest bırakmaya hazır olduğu rehine sayısının İsrail-Filistin çatışmasının tarafları arasındaki müzakerelerde temel anlaşmazlık konusu olduğu belirtildi.

ABD merkezli ABC televizyonuna konuşan bir kaynak, rehinelerle ilgili müzakereler hakkında, "En büyük engellerden biri, serbest bırakılacak rehinelerin sayısı. İsrail, tüm çocukların, annelerinin ve tüm aile bireylerinin serbest bırakılmasını talep ediyor" dedi.

Çocukların ve annelerinin yaklaşık 50 rehineyi teşkil ettiğini anlatan kaynak, diğer aile bireylerinin de serbest bırakılması halinde bu sayının 80'e yükseldiğini ifade etti.