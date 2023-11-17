CANLI | Gazze Şeridi'ne 'uluslararası barış gücü konuşlandırma planı' gerçekleşecek mi?

ABD ve Avrupa Birliği öncülüğünde oluşturulduğu iddia edilen "Gazze'de BM kontrolü" planı gölgesinde İsrail'in Birleşmiş Milletler ile arasında ipler geriliyor. Kuzey Gazze'yi 'temizlediklerini' belirten İsrail ordusunu Gazze'de 'tüneller olduğu iddiası' ile hastaneleri kuşatmaya devam ediyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri, bu hafta başında İsrail özel servisleri tarafından baskın düzenlenen Şifa Hastanesi içinde "Hamas tünellleri" olarak tanımladıkları tüneller bulduklarını iddia etmişti. Hamas ise iddiaları "temelsiz yalanlar" olarak reddetti.
Ayrı bir gelişme olarak, İsrail ordusu son günlerde Gazze'deki iki yeraltı bölgesinde Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik çok sayıda saldırı düzenlendiğini bildirdi. İsrail ordusuna göre bu kişiler arasında Filistinli militan grubun roket tugayının ve Kuzey Gazze biriminin başı da bulunuyor.
Ek olarak Birleşmiş Milletler ile İsrail arasında ipler gittikçe daha da gergin hale geliyor. İsrail, "İsrail şu anda yüksek komiserin ziyaretinin herhangi bir ek fayda getireceğinden emin değil" gerekçesi ile BM İnsan Hakları Şefi'nin ülkeye girişine izin vermedi.
Birleşmiş Milletler'in Gazze'de kontrolü eline alacağı iddiası güçlenirken İsrail'in ABD Büyükelçisi, Gazze'de BM kontrolü fikrine karşı çıktı.
Yine İsrail Savunma Bakanı Galant'ın "Batı Gazze’yi temizledik, bir sonraki aşamaya geçiyoruz" açıklaması dünün önemli haberleri arasındaydı.
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'Hamas ve İsrail, serbest bırakılacak rehinelerin sayısı üzerinde anlaşamıyor'
Hamas'ın serbest bırakmaya hazır olduğu rehine sayısının İsrail-Filistin çatışmasının tarafları arasındaki müzakerelerde temel anlaşmazlık konusu olduğu belirtildi.
ABD merkezli ABC televizyonuna konuşan bir kaynak, rehinelerle ilgili müzakereler hakkında, "En büyük engellerden biri, serbest bırakılacak rehinelerin sayısı. İsrail, tüm çocukların, annelerinin ve tüm aile bireylerinin serbest bırakılmasını talep ediyor" dedi.
Çocukların ve annelerinin yaklaşık 50 rehineyi teşkil ettiğini anlatan kaynak, diğer aile bireylerinin de serbest bırakılması halinde bu sayının 80'e yükseldiğini ifade etti.
09:46 17.11.2023
Katar medyası: İsrail ordusu, Batı Şeria'daki İbn-i Sina Hastanesi'ni kuşattı
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin kentinde bulunan İbn-i Sina Hastanesi'ni kuşattığını bildirdi.
İsrail güçlerinin Cenin'deki sığınmacı kampı yakınında bulunan hastaneyi kuşattıktan sonra personelden ve hastalardan binayı terk etmelerini talep ettiğini aktaran Al Jazeera, doktorların bu talebi reddettiğini belirtti.
Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu da, İsrail askerlerinin İbn-i Sina Hastanesi'nin acil serivisine baskın düzenlediğini kaydetti.
09:44 17.11.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den İsrailli Bakan Gantz'a 'iki devletli çözüm' vurgusu
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz ile Gazze Şeridi'ne insani yardımın hızlandırılması, İsrailli yerleşimcilerin şiddetine karşı koyulması ve bölgedeki durumun gerginliğinin azaltılması konularını görüştüğünü açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bakan Blinken ve Bakan Gantz, kritik insani yardımın Gazze'ye geçişini artırma ve hızlandırma çabalarını tartıştılar. Görüşmede ayrıca çatışmanın genişlemesini önlemek ve ABD vatandaşları da dahil olmak üzere Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için devam eden çabalar da ele alındı. Bakan Blinken, Batı Şeria'daki gerilimleri azaltmak için, artan düzeydeki yerleşimci şiddetinin önlenmesi de dahil olmak üzere, olumlu adımlara acil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bakan Blinken, ABD'nin iki devletli çözümü ilerletme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.
09:31 17.11.2023
ABD ve AB, Gazze'ye BM barış gücü konuşlandırma planını ilerletiyor
Batı basınında çıkan bir habere göre, ABD ve Avrupalı müttefikleri, İsrail'in Hamas hareketiyle savaşının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne uluslararası barış gücü konuşlandırma planını ilerletiyor.
Kaynaklar, Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin Gazze Şeridi'nde böyle bir operasyonun uygulanabilirliği konusunda büyük soru işaretleri olduğuna işaret ederek İsrail'in böyle bir plana şüpheyle yaklaştığını ifade ettiler. Ancak bu fikrin tartışılmasının bile İsrail yönetimini harekatı bir an önce sonlandırmaya teşvik edebileceğinin de altını çizdiler.