CANLI | İsrail, Gazze Şeridi’ni bombalamayı sürdürüyor: Hastaneler yine hedefte

"Misafirimiz olarak ülkemizde bulunan kardeşlerimizin tedavilerine Ankara'da Şehir Hastanemizde devam edilecektir. Tüm bu gelişmelerle birlikte Gazze'de Refah Sınır Kapısına yakın olan bölgede, ilgili iç ve dış paydaşlarımızca uygun görülen noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlı dostlarımızla ortak hizmet verilmesi konusunda da önemli mesafe katettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, Türkiye her zaman mazlumların yanında olmaya adaletin, hakkın ve hukukun sesi olmaya, dost ve kardeşlerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir."