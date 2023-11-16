CANLI | İsrail, Gazze Şeridi’ni bombalamayı sürdürüyor: Hastaneler yine hedefte

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Yoksulluk ve eğitim düzeyi, suç oranıyla doğru orantılı'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'ya iltica sayısı 51 bini aştı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İzzet Doğan: Çıkan kararlar toplum vicdanını rahatlatmıyor
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocuklar arasında yaygınlaşan "kanlı para" oyunu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: ‘Kaos içindeki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor’
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: ‘NATO Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor’
18:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanından nükleer uyarısı: ‘Nüfusun yüzde 90’ı yok olur’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası çatlağa neden oldu'
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın 'en aptalca' kararını açıkladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus ve ABD'li bilim insanları: ‘Yaşam, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir’
19:14
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna itirafı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan hatırlatma: ‘Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalıyor’
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
37 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/canli--israil-gazze-seridini-bombalamayi-surduruyor-hastaneler-yine-hedefte-1077445548.html
CANLI | İsrail, Gazze Şeridi’ni bombalamayı sürdürüyor: Hastaneler yine hedefte
CANLI | İsrail, Gazze Şeridi’ni bombalamayı sürdürüyor: Hastaneler yine hedefte
Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T09:34+0300
2023-11-16T09:34+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
ortadoğu
türkiye
suriye
yemen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077407418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e8da1a040af2f4d964244a50e8ecbb9.jpg
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
suriye
yemen
ürdün
mısır
abd
rusya
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077407418_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bdf89427b4a4833a97a5ab3b10a61978.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, türkiye, abd, mısır
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, türkiye, abd, mısır
Gazze İsrail Filistin saldırı - Sputnik Türkiye

CANLI | İsrail, Gazze Şeridi’ni bombalamayı sürdürüyor: Hastaneler yine hedefte

09:34 16.11.2023
Abone ol
Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yakınında operasyonlar yürütürken çok dikkatli davrandığını iddia etti.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.
Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.
Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

Mısır'dan uçakla getirilen Gazzeli kanser hastaları, refakatçileriyle Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Gazze'den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçinin Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, hastaların Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.
Sürecin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Teşkilatının üst düzey yöneticileri, Mısır, İsrail ve Ürdün sağlık bakanları ile birçok kez görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Koca, 22 Ekim'de Sağlık Bakanlığından 20 kişilik bir ekibi, Mısır ve Gazze tarafında fizibilite çalışmaları yapmak üzere ivedilikle bölgeye gönderdiklerini anlattı.

‘Mısır'ın hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’

Bakan Koca, Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi.
Gazzelilerin yaralarını sarmak üzere yürüttükleri çalışmaların hem diplomatik hem de sahada artarak devam edeceğini bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle konuştu:
"Misafirimiz olarak ülkemizde bulunan kardeşlerimizin tedavilerine Ankara'da Şehir Hastanemizde devam edilecektir. Tüm bu gelişmelerle birlikte Gazze'de Refah Sınır Kapısına yakın olan bölgede, ilgili iç ve dış paydaşlarımızca uygun görülen noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlı dostlarımızla ortak hizmet verilmesi konusunda da önemli mesafe katettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, Türkiye her zaman mazlumların yanında olmaya adaletin, hakkın ve hukukun sesi olmaya, dost ve kardeşlerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir."
7 Ekim’den bu yana süren çatışmalarda son durum:
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
09:12 16.11.2023
İrlanda Parlamentosu, İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi önergesini reddetti
İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'de, İsrail'in Dublin Büyükelçisi Dana Erlich'in sınır dışı edilmesi önergesi reddedildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, İsrailli Büyükelçinin sınır dışı edilmesini talep eden önergeye ilişkin oylama, binden fazla protestocunun İrlanda Parlamentosu (Oireachtas) önünde gösteri düzenlediği esnada gerçekleşti.
Sosyal Demokratlar tarafından sunulan önergede, İsrailli Büyükelçi Erlich'in diplomatik yetkilerinin iptal edilmesi dahil İsrail'e karşı bir dizi ekonomik ve diplomatik yaptırım çağrısında bulunuldu.
‘AB liderleri insanlıklarını ne zaman kaybetti?’
Sosyal Demokratların lideri Holly Cairns, önergeyi sunarken yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"AB liderleri insanlıklarını ne zaman kaybetti? AB'nin şu anki pozisyonu, bombardımana birkaç saat ara verilmesini istediğimiz ve ardından etnik temizliğin devam edebileceği yönünde. Bu açıklamayı reddediyorum. Bunu yazanlar korkaktır ve pozisyonları savunulamaz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала