CANLI | İsrail, Gazze Şeridi’ni bombalamayı sürdürüyor: Hastaneler yine hedefte

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yakınında operasyonlar yürütürken çok dikkatli davrandığını iddia etti.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.
Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.
Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.
Mısır'dan uçakla getirilen Gazzeli kanser hastaları, refakatçileriyle Türkiye'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Gazze'den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçinin Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attıklarını belirterek, hastaların Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan ve Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden Türkiye'ye ait iki uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.
Sürecin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Teşkilatının üst düzey yöneticileri, Mısır, İsrail ve Ürdün sağlık bakanları ile birçok kez görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Koca, 22 Ekim'de Sağlık Bakanlığından 20 kişilik bir ekibi, Mısır ve Gazze tarafında fizibilite çalışmaları yapmak üzere ivedilikle bölgeye gönderdiklerini anlattı.
‘Mısır'ın hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye’
Bakan Koca, Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi.
Gazzelilerin yaralarını sarmak üzere yürüttükleri çalışmaların hem diplomatik hem de sahada artarak devam edeceğini bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle konuştu:
"Misafirimiz olarak ülkemizde bulunan kardeşlerimizin tedavilerine Ankara'da Şehir Hastanemizde devam edilecektir. Tüm bu gelişmelerle birlikte Gazze'de Refah Sınır Kapısına yakın olan bölgede, ilgili iç ve dış paydaşlarımızca uygun görülen noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlı dostlarımızla ortak hizmet verilmesi konusunda da önemli mesafe katettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, Türkiye her zaman mazlumların yanında olmaya adaletin, hakkın ve hukukun sesi olmaya, dost ve kardeşlerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir."
7 Ekim’den bu yana süren çatışmalarda son durum: