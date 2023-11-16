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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/unrwa-gazzede-simdi-ateskese-ve-yakita-ihtiyacimiz-var-1077478915.html
UNRWA: Gazze'de şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var
UNRWA: Gazze'de şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "(Gazze'de) Şimdi ateşkese... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T23:40+0300
2023-11-16T23:40+0300
israil- filistin çatışması
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
filistin
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gazze
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Lazzarini, BM Cenevre Ofisinde İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki son durumu aktarmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi."(Gazze'de) Şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var. Daha fazla beklersek, insanların ölmesinin asıl nedeninin yakıt kıtlığı olacağını göreceğiz" ifadesini kullanan Lazzarini, Gazze'deki hiçbir bölgenin güvenli olmadığını söyledi.Gazze halkının 6 haftadır zor bir dönem yaşadığını vurgulayan Lazzarini, "6 hafta boyunca uluslararası insancıl hukuk tamamen göz ardı edildi. Yıkım ve kayıpların boyutunun sarsıcı olduğunu ve bunların bizim gözlerimizin önünde gerçekleştiğini söylemeliyim. 1948'den bu yana Filistinlilerin en büyük oranda yerinden edilmelerine tanık olduk" dedi.Lazzarini, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayarak, BM yerleşkelerinin dahi güvende olmadığının altını çizdi."(Gazze'de) UNRWA'dan en az 103 meslektaşımız öldürüldü. Bu teyit edebildiğimiz rakam" diyen Lazzarini, öldürülen BM personel sayısının daha fazla olabileceğini belirtti.Lazzarini, UNRWA'nın yakıtının bitmek üzere olduğunu belirterek, yakıtın bitmesi halinde Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılama konusundaki taahhütlerini yerine getiremeyeceklerini söyledi.Dün itibarıyla Gazze'nin güneyindeki nüfusun yüzde 70'inin temiz suya erişimi olmadığını aktaran Lazzarini, bugün itibarıyla sokaklara arıtılmamış kanalizasyon suyunun akmaya başladığını dile getirdi.Lazzarini, Gazze'deki bazı BM tesislerinin ihlal edildiğini kaydederek, "Son birkaç gün içinde Gazze'nin kuzeyindeki UNRWA okullarımızdan bazılarının askeri amaçlarla kullanıldığına dair raporlar aldım. Bunlar arasında yakın zamanda okullarda (iddia edilen) silahların keşfedildiği ve silahların konumlandırıldığı yönündeki raporlar da var. Gazze'nin kuzeyindeki BM'ye ait en az 2 okulda İsrail güçlerine ait tanklar var" dedi.BM tesislerinin hiçbir zaman askeri amaç, siyasi kazanç ve kontrol amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Lazzarini, "BM bayrağının anlamı tam olarak budur" diye konuştu.Lazzarini, Gazze'deki iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini söyleyerek, iletişim kesintilerinin yakıt kıtlığıyla ilgili olduğunu ifade etti.AA muhabirinin, "Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardımlar çok sınırlı olarak ulaşıyor ve ihtiyaçları karşılamıyor. Mısırlı yetkililer, Refah Sınır Kapısı'nın hiçbir zaman kapanmadığını ve yardımların geçişini İsrail'in engellediğini açıkladı. Refah Sınır Kapısı'ndan sürekli olarak yardımların geçişine İsrail mi engel oluyor? Sahadaki durum nedir?" sorusunu yanıtlayan Lazzarini, 7 Ekim'deki çatışmalardan önce günlük 500 yardım tırının sınırdan geçtiğini ancak buna rağmen Gazze'deki nüfusun 3'te 2'sinin gıda yardımına muhtaç olduğunu vurguladı.Çatışmanın başından bu yana ve farklı ihtiyaçların olduğu bir dönemde günlük ortalama 50 yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını söyleyen Lazzarini, "Mevcut sistem, siyasi bir irade olmadığı sürece çökmeye mahkum. Gazze Şeridi'nde kalıcı ve koşulsuz yardıma ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan şey bu ancak şimdilik bundan çok uzaktayız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/iletisim-baskani-altundan-netanyahuya-tepki-1077478413.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

UNRWA: Gazze'de şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var

23:40 16.11.2023
© AA / AA Videoİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Savaşın başladığı ilk andan itibaren bölgeye uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki hastaneler zorlu şartlarla karşı karşıya. İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki güneş panellerini vurması ve yoğun bakım ünitesi ile doğumhaneyi hedef almasının ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesi elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaki prematüre bebekler ise kuvözlerden çıkarılarak hastanedeki başka bir bölüme sevk edildi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Savaşın başladığı ilk andan itibaren bölgeye uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki hastaneler zorlu şartlarla karşı karşıya. İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki güneş panellerini vurması ve yoğun bakım ünitesi ile doğumhaneyi hedef almasının ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesi elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaki prematüre bebekler ise kuvözlerden çıkarılarak hastanedeki başka bir bölüme sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AA / AA Video
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "(Gazze'de) Şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var. Daha fazla beklersek, insanların ölmesinin asıl nedeninin yakıt kıtlığı olacağını göreceğiz" dedi.
Lazzarini, BM Cenevre Ofisinde İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki son durumu aktarmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.
"(Gazze'de) Şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var. Daha fazla beklersek, insanların ölmesinin asıl nedeninin yakıt kıtlığı olacağını göreceğiz" ifadesini kullanan Lazzarini, Gazze'deki hiçbir bölgenin güvenli olmadığını söyledi.
Gazze halkının 6 haftadır zor bir dönem yaşadığını vurgulayan Lazzarini, "6 hafta boyunca uluslararası insancıl hukuk tamamen göz ardı edildi. Yıkım ve kayıpların boyutunun sarsıcı olduğunu ve bunların bizim gözlerimizin önünde gerçekleştiğini söylemeliyim. 1948'den bu yana Filistinlilerin en büyük oranda yerinden edilmelerine tanık olduk" dedi.
Lazzarini, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayarak, BM yerleşkelerinin dahi güvende olmadığının altını çizdi.
"(Gazze'de) UNRWA'dan en az 103 meslektaşımız öldürüldü. Bu teyit edebildiğimiz rakam" diyen Lazzarini, öldürülen BM personel sayısının daha fazla olabileceğini belirtti.
Lazzarini, UNRWA'nın yakıtının bitmek üzere olduğunu belirterek, yakıtın bitmesi halinde Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılama konusundaki taahhütlerini yerine getiremeyeceklerini söyledi.
Dün itibarıyla Gazze'nin güneyindeki nüfusun yüzde 70'inin temiz suya erişimi olmadığını aktaran Lazzarini, bugün itibarıyla sokaklara arıtılmamış kanalizasyon suyunun akmaya başladığını dile getirdi.
Lazzarini, Gazze'deki bazı BM tesislerinin ihlal edildiğini kaydederek, "Son birkaç gün içinde Gazze'nin kuzeyindeki UNRWA okullarımızdan bazılarının askeri amaçlarla kullanıldığına dair raporlar aldım. Bunlar arasında yakın zamanda okullarda (iddia edilen) silahların keşfedildiği ve silahların konumlandırıldığı yönündeki raporlar da var. Gazze'nin kuzeyindeki BM'ye ait en az 2 okulda İsrail güçlerine ait tanklar var" dedi.
BM tesislerinin hiçbir zaman askeri amaç, siyasi kazanç ve kontrol amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Lazzarini, "BM bayrağının anlamı tam olarak budur" diye konuştu.
Lazzarini, Gazze'deki iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini söyleyerek, iletişim kesintilerinin yakıt kıtlığıyla ilgili olduğunu ifade etti.
AA muhabirinin, "Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardımlar çok sınırlı olarak ulaşıyor ve ihtiyaçları karşılamıyor. Mısırlı yetkililer, Refah Sınır Kapısı'nın hiçbir zaman kapanmadığını ve yardımların geçişini İsrail'in engellediğini açıkladı. Refah Sınır Kapısı'ndan sürekli olarak yardımların geçişine İsrail mi engel oluyor? Sahadaki durum nedir?" sorusunu yanıtlayan Lazzarini, 7 Ekim'deki çatışmalardan önce günlük 500 yardım tırının sınırdan geçtiğini ancak buna rağmen Gazze'deki nüfusun 3'te 2'sinin gıda yardımına muhtaç olduğunu vurguladı.
Çatışmanın başından bu yana ve farklı ihtiyaçların olduğu bir dönemde günlük ortalama 50 yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını söyleyen Lazzarini, "Mevcut sistem, siyasi bir irade olmadığı sürece çökmeye mahkum. Gazze Şeridi'nde kalıcı ve koşulsuz yardıma ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan şey bu ancak şimdilik bundan çok uzaktayız" ifadelerini kullandı.
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