https://sputniknews.com.tr/20231116/iletisim-baskani-altundan-netanyahuya-tepki-1077478413.html

Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tepki: Cumhurbaşkanımı hiçbir zaman gerçekleri söylemekten korkmadı

Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tepki: Cumhurbaşkanımı hiçbir zaman gerçekleri söylemekten korkmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in sistematik savaş çığırtkanlığı ve dezenformasyon kampanyalarına rağmen barış için elimizden gelen... 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T22:41+0300

2023-11-16T22:41+0300

2023-11-16T23:21+0300

fahrettin altun

israil- filistin çatışması

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israil

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

recep tayyip erdoğan

benyamin netahyahu

benyamin netanyahu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X platformu üzerinden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.Altun, Netanyahu ve Cohen'in dikkatleri sivillere karşı işledikleri savaş suçlarından başka yöne çekme çabalarının kendilerini şaşırtmadığını belirterek, "İsrail hükümeti Filistinlilere yönelik yaptıkları saldırılar hakkında nasıl dezenformasyon yayıyorsa en tepedeki liderleri de şimdi Türkiye hakkında yalanlar yaymakla meşgul. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman gerçekleri söylemekten korkmadı ve korkmamaya da devam edecektir" ifadelerini paylaştı.İsrail hükümetinin bir ayı aşkın süredir Gazze'de neler yaptığını tüm dünyanın gördüğünü bildiren Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231114/blinkendan-itiraf-beyaz-sarayin-gazze-politikasi-abd-disislerinde-catlaga-neden-oldu-1077391081.html

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