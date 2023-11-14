https://sputniknews.com.tr/20231114/blinkendan-itiraf-beyaz-sarayin-gazze-politikasi-abd-disislerinde-catlaga-neden-oldu-1077391081.html

Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası ABD Dışişleri'nde çatlağa neden oldu'

Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası ABD Dışişleri'nde çatlağa neden oldu'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Beyaz Saray'ın Gazze Şeridi'ne yönelik politikası nedeniyle Dışişleri Bakanlığı içinde görüş ayrılıkları olduğunu itiraf... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T17:25+0300

2023-11-14T17:25+0300

2023-11-14T17:25+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd dışişleri bakanlığı

antony blinken

joe biden

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

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CNN televizyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çalışanlarına gönderilen e-postaya atıfta bulunarak verdiği haberde bakanlık çalışanlarının Beyaz Saray'ın Gazze politikasından memnun olmadığını gözler önüne serdi.Blinken'ın Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımı konusunda Dışişleri Bakanlığı içinde görüş ayrılıkları olduğunu itiraf ettiğini vurgulayan CNN, Blinken'ın "Bakanlıktaki bazı kişiler, bağlı olduğumuz yaklaşımları kabul etmeyebilir ya da daha iyisini yapabileceğimizi düşünebilir" şeklindeki sözlerini aktardı.CNN'e göre Blinken, bu görüş ayrılıklarını tartışmak için Washington'da forumlar düzenlendiğini ve dünyanın dört bir yanındaki ABD misyonlarında geri bildirim ve fikir almak amacıyla 'samimi tartışmalar' yapıldığını söyledi.Blinken, Filistinli sivillerin acılarını azaltmak için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini de ifade etti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının Başkan Joe Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasında izlediği politikayı sert şekilde eleştirdiği basına yansımıştı.ABD Dışişleri çalışanları tarafından imzalanan belgeye atıf yapan Politico, ABD'li diplomatların Washington'un İsrail'in eylemlerini kamuoyu önünde eleştirmeye hazır olması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu yazmıştı.Belgenin özellikle orta ve alt düzey diplomatların Beyaz Saray'a yönelik mesajını içerdiğini aktaran Politico, Dışişleri Bakanlığı personelinin Biden'dan Gazze Şeridi'nde ateşkesi desteklemesini de talep ettiğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231109/bati-basini-abdli-diplomatlar-bidenin-israil-politikasindan-rahatsiz-1077143936.html

abd

gazze

gazze şeridi

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abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, joe biden, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin