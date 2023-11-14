https://sputniknews.com.tr/20231114/kuzey-kore-abd-gazzedeki-toplu-katliamlara-goz-yumuyor-1077378758.html

Kuzey Kore: ABD, Gazze'deki toplu katliamlara göz yumuyor

Kuzey Kore: ABD, Gazze'deki toplu katliamlara göz yumuyor

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanı Cho Chol Su, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusun toplu olarak katledilmesine göz... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T15:45+0300

2023-11-14T15:45+0300

2023-11-14T15:45+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

washington

kuzey kore

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077178020_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25b4cc367e73d520063c790810d336b1.jpg

Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) demeç veren Cho, ABD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları karşısında sergilediği tutumu eleştirdi.ABD'nin İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerine her türlü desteği verdiğine dikkat çeken Cho, "Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeden yapılan saldırıları teşvik ediyor ve destekliyorlar, ayrıca 'öz savunma hakkına' atıf yaparak İsrail tarafından gerçekleştirilen sivillere yönelik acımasız toplu katliamları aktif şekilde gizliyorlar" dedi.'ABD, Ukrayna'ya yasaklı silahlar gönderiyor'Bu arada Cho, ABD'nin Ukrayna'ya yasaklı silahlar sevk ederek Avrupa'da barışı ayaklar altına aldığını söyledi."ABD, hala daha Ukrayna cephesine uluslararası hukuk normlarıyla yasaklanmış misket bombaları ve seyreltilmiş uranyumlu havan mermileri de dahil ölümcül silahlar gönderiyor" diyen Cho, Washington'un bu eylemleriyle Avrupa'da barış ve istikrarı kasten bozduğunu ve ayaklar altına aldığını vurguladı.Cho, tıpkı ABD gibi İngiltere'nin de Kiev'e seyreltilmiş uranyumlu havan mermileri, Storm Shadow da dahil 250 kilometre üzerinde menzile sahip kruz füzeleri ve tanksavar silahları sağlayarak Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak istediğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231113/rus-istihbarati-abd-perde-arkasinda-israilden-gazze-harekatini-hizlandirmasini-istiyor-1077348569.html

abd

israil

gazze

gazze şeridi

washington

kuzey kore

ukrayna

kiev

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, washington, kuzey kore, ukrayna, ab, avrupa, kiev, moskova