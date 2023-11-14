https://sputniknews.com.tr/20231114/kuzey-kore-abd-gazzedeki-toplu-katliamlara-goz-yumuyor-1077378758.html
Kuzey Kore: ABD, Gazze'deki toplu katliamlara göz yumuyor
Kuzey Kore: ABD, Gazze'deki toplu katliamlara göz yumuyor
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanı Cho Chol Su, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusun toplu olarak katledilmesine göz... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T15:45+0300
2023-11-14T15:45+0300
2023-11-14T15:45+0300
israil- filistin çatışması
abd
abd
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
washington
kuzey kore
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077178020_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25b4cc367e73d520063c790810d336b1.jpg
Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) demeç veren Cho, ABD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları karşısında sergilediği tutumu eleştirdi.ABD'nin İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerine her türlü desteği verdiğine dikkat çeken Cho, "Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeden yapılan saldırıları teşvik ediyor ve destekliyorlar, ayrıca 'öz savunma hakkına' atıf yaparak İsrail tarafından gerçekleştirilen sivillere yönelik acımasız toplu katliamları aktif şekilde gizliyorlar" dedi.'ABD, Ukrayna'ya yasaklı silahlar gönderiyor'Bu arada Cho, ABD'nin Ukrayna'ya yasaklı silahlar sevk ederek Avrupa'da barışı ayaklar altına aldığını söyledi."ABD, hala daha Ukrayna cephesine uluslararası hukuk normlarıyla yasaklanmış misket bombaları ve seyreltilmiş uranyumlu havan mermileri de dahil ölümcül silahlar gönderiyor" diyen Cho, Washington'un bu eylemleriyle Avrupa'da barış ve istikrarı kasten bozduğunu ve ayaklar altına aldığını vurguladı.Cho, tıpkı ABD gibi İngiltere'nin de Kiev'e seyreltilmiş uranyumlu havan mermileri, Storm Shadow da dahil 250 kilometre üzerinde menzile sahip kruz füzeleri ve tanksavar silahları sağlayarak Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak istediğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231113/rus-istihbarati-abd-perde-arkasinda-israilden-gazze-harekatini-hizlandirmasini-istiyor-1077348569.html
abd
israil
gazze
gazze şeridi
washington
kuzey kore
ukrayna
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077178020_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7e5d7992ebadb11ed1eaf77fb7875d53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, washington, kuzey kore, ukrayna, ab, avrupa, kiev, moskova
abd, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, washington, kuzey kore, ukrayna, ab, avrupa, kiev, moskova
Kuzey Kore: ABD, Gazze'deki toplu katliamlara göz yumuyor
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanı Cho Chol Su, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusun toplu olarak katledilmesine göz yumduğunu vurguladı. Washington'un Kiev'e yasaklı silahlar sevk ederek Avrupa'da barış ve istikrarı ayaklar altına aldığını belirtti.
Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) demeç veren Cho, ABD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları karşısında sergilediği tutumu eleştirdi.
ABD'nin İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerine her türlü desteği verdiğine dikkat çeken Cho, "Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeden yapılan saldırıları teşvik ediyor ve destekliyorlar, ayrıca 'öz savunma hakkına' atıf yaparak İsrail tarafından gerçekleştirilen sivillere yönelik acımasız toplu katliamları aktif şekilde gizliyorlar" dedi.
'ABD, Ukrayna'ya yasaklı silahlar gönderiyor'
Bu arada Cho, ABD'nin Ukrayna'ya yasaklı silahlar sevk ederek Avrupa'da barışı ayaklar altına aldığını söyledi.
"ABD, hala daha Ukrayna cephesine uluslararası hukuk normlarıyla yasaklanmış misket bombaları ve seyreltilmiş uranyumlu havan mermileri de dahil ölümcül silahlar gönderiyor" diyen Cho, Washington'un bu eylemleriyle Avrupa'da barış ve istikrarı kasten bozduğunu ve ayaklar altına aldığını vurguladı.
Cho, tıpkı ABD gibi İngiltere'nin de Kiev'e seyreltilmiş uranyumlu havan mermileri, Storm Shadow da dahil 250 kilometre üzerinde menzile sahip kruz füzeleri ve tanksavar silahları sağlayarak Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak istediğini kaydetti.