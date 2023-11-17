https://sputniknews.com.tr/20231117/adalet-bakani-tunc-soykirim-sucundan-elbet-bir-gun-yargilanacaklar-1077507093.html

Adalet Bakanı Tunç: Soykırım suçundan elbet bir gün yargılanacaklar

Adalet Bakanı Tunç: Soykırım suçundan elbet bir gün yargılanacaklar

Adalet Bakanı Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, " İnşallah akan kan bir an önce durur ama sonrasında ve orada o savaş suçunu işleyenler... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T18:12+0300

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2023-11-17T18:12+0300

türkiye

yılmaz tunç

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Hacı Gümüş Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Kilis İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Tunç, partililere hitaben konuştu.Enerjide ve savunma sanayisinde tam bağımsız, güçlü bir Türkiye vurgusu yaptıklarını belirten Tunç, "İşte, şu içinde bulunduğunuz ortamda güçlü Türkiye'ye ne kadar çok ihtiyaç olduğunu hepimiz görüyoruz değil mi?" diye sordu.'40 günden bu yana Filistin'de insanlık suçu işleniyor'Dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlumun yanında olacağız. Hep hakkaniyetin yanında olacağız. Hep dünyada barışı, huzuru, adaleti savunmaya devam edeceğiz. İşte bugün Filistin'de görüyorsunuz. 40 günden bu yana Filistin'de insanlık suçu işleniyor. Gazze'de katliam var, çocuklar katlediliyor, 12 bin Filistinli şehit edildi. Bunun 5 bine yakını çocuklardan oluşuyor ve bunun da bine yakınını daha bir yaşın altındaki bebekler oluşturuyor. Şehit edilenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.'Uluslararası sistemin, insanlığın sorunlarına cevap vermediğini hep beraber şu Filistin meselesinde de görmüş oluyoruz'Gazze'deki sivil ve mazlumların üzerlerine bombaların atıldığını dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:O nedenle "Dünya beşten büyüktür" demeye devam edeceklerini anlatan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistinli kardeşlerinin destekçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı."Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantılarında gerek Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında, Astana'da ve Riyad'daki toplantılarda güçlü bir şekilde ve en son grup toplantısında da mesajlarını bütün dünyaya verdi" diyen Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:"Ve orada akan kanın durması noktasındaki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah akan kan bir an önce durur ama sonrasında ve orada o savaş suçunu işleyenler, soykırım yapanlar, bebekleri-çocukları katledenler, insanlık huzurunda, Uluslararası Ceza Mahkemesinde soykırım suçundan elbet bir gün yargılanacaklar ve insanlık da bunu görecek. Bir kez daha Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırganları da tekrar lanetliyorum, şiddetle kınıyorum."

https://sputniknews.com.tr/20231113/yargida-yetki-krizine-iliskin-konusan-bakan-tunc-darbe-soz-konusu-degil-bu-millet-cok-iyi-bilir-1077329925.html

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yılmaz tunç, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, türkiye, recep tayyip erdoğan