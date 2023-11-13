https://sputniknews.com.tr/20231113/yargida-yetki-krizine-iliskin-konusan-bakan-tunc-darbe-soz-konusu-degil-bu-millet-cok-iyi-bilir-1077329925.html
Yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuşan Bakan Tunç: Darbe söz konusu değil, bu millet çok iyi bilir
Yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuşan Bakan Tunç: Darbe söz konusu değil, bu millet çok iyi bilir
Yargıda 'yetki krizine' ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "Görüş farkından yola çıkarak olayı farklı yerlere çekmenin mantığı yok. Özgür Özel ile ben... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T10:22+0300
2023-11-13T10:22+0300
2023-11-13T10:58+0300
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yılmaz tunç
yargı
yargı dokunulmazlığı
yargı reformu
yargı bağımsızlığı
darbe
recep tayyip erdoğan
özgür özel
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Yüksek yargıda yetki gerilimi tartışması devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.Ankara'da katılacağı bir açılış öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "TCK'ya göre devletin güenliğine ilişkin suçlar yazılmıştır. Seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla terör suçları dokunulmazlık kapsamında mı değil mi? Yargıtay kapsam dışı diyor. İki yüksek mahkememizin bir görüş farkı var burada" dedi.Konunun farklı yerlere çekilmesinin yanlış olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevindeyken TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' ile "kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Daha önceden Atalay'a verilen hapis cezasını onaylayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231113/avukat-yanlis-karar-verdigini-iddia-ettigi-hakime-ihtarname-gonderdi-zararimi-karsila-1077329556.html
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yılmaz tunç, yargı, yargı dokunulmazlığı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, darbe, recep tayyip erdoğan, özgür özel
yılmaz tunç, yargı, yargı dokunulmazlığı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, darbe, recep tayyip erdoğan, özgür özel
Yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuşan Bakan Tunç: Darbe söz konusu değil, bu millet çok iyi bilir
10:22 13.11.2023 (güncellendi: 10:58 13.11.2023) Abone ol
Yargıda 'yetki krizine' ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "Görüş farkından yola çıkarak olayı farklı yerlere çekmenin mantığı yok. Özgür Özel ile ben askeri aynı yerde yaptık, o yüzden kendisini çok iyi tanıyorum. Cumhurbaşkanına söyledikleri doğru değil" dedi.
Yüksek yargıda yetki gerilimi tartışması devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Ankara'da katılacağı bir açılış öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "TCK'ya göre devletin güenliğine ilişkin suçlar yazılmıştır. Seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla terör suçları dokunulmazlık kapsamında mı değil mi? Yargıtay kapsam dışı diyor. İki yüksek mahkememizin bir görüş farkı var burada" dedi.
Konunun farklı yerlere çekilmesinin yanlış olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Özgür (Özel) Bey'in cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Burada herhangi bir darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi de darbecileri de çok iyi bilir. Yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik belirsizlik varsa, AYM'nin kuruluş kanunuyla ilgili bir anlaşmazlık varsa bunlar TBMM'de konuşularak çözülebilecek hususlar. Konu hukuk çerçevesinde tartışılır ve çözüm bulunur."
AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevindeyken TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' ile "kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.
Daha önceden Atalay'a verilen hapis cezasını onaylayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.