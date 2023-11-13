https://sputniknews.com.tr/20231113/yargida-yetki-krizine-iliskin-konusan-bakan-tunc-darbe-soz-konusu-degil-bu-millet-cok-iyi-bilir-1077329925.html

Yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuşan Bakan Tunç: Darbe söz konusu değil, bu millet çok iyi bilir

Yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuşan Bakan Tunç: Darbe söz konusu değil, bu millet çok iyi bilir

Yargıda 'yetki krizine' ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "Görüş farkından yola çıkarak olayı farklı yerlere çekmenin mantığı yok. Özgür Özel ile ben... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T10:22+0300

2023-11-13T10:22+0300

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Yüksek yargıda yetki gerilimi tartışması devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.Ankara'da katılacağı bir açılış öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "TCK'ya göre devletin güenliğine ilişkin suçlar yazılmıştır. Seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla terör suçları dokunulmazlık kapsamında mı değil mi? Yargıtay kapsam dışı diyor. İki yüksek mahkememizin bir görüş farkı var burada" dedi.Konunun farklı yerlere çekilmesinin yanlış olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevindeyken TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' ile "kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Daha önceden Atalay'a verilen hapis cezasını onaylayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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yılmaz tunç, yargı, yargı dokunulmazlığı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, darbe, recep tayyip erdoğan, özgür özel