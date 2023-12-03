https://sputniknews.com.tr/20231203/kamala-harris-abd-filistinlilerin-zorla-tehcir-edilmesine-hicbir-kosulda-izin-vermeyecektir-1078021735.html

Kamala Harris: ABD, Filistinlilerin zorla tehcir edilmesine hiçbir koşulda izin vermeyecektir

Kamala Harris: ABD, Filistinlilerin zorla tehcir edilmesine hiçbir koşulda izin vermeyecektir

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, BAE'de düzenlenen COP28 İklim Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T00:41+0300

2023-12-03T00:41+0300

2023-12-03T00:41+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi’ne katıldı. Zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşen Harris, görüşmede ABD’nin Filistin topraklarına yönelik tutumuna değinerek, “ABD, Filistinlilerin Gazze veya Batı Şeria'dan zorla tehcir edilmesine, Gazze'nin kuşatılmasına veya Gazze sınırlarının yeniden çizilmesine hiçbir koşulda izin vermeyecektir” dedi.Gazze Şeridi’ndeki barış çabalarının Filistin Yönetimi liderliğindeki Filistin Devleti’ne yönelik net bir siyasi görüşle sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Harris, bu çabaların uluslararası toplum ve bölge ülkelerinin desteğiyle başarıya ulaşabileceğini ifade etti.ABD vatandaşlarını Gazze Şeridi’nden tahliye etme çabaları dolayısıyla Sisi’ye teşekkür eden Harris, Gazze Şeridi’nde esir tutulanların serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Mısır ve ABD'den Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı ortak tutumÖte yandan, Mısır Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ele alındığı görüşmede, Mısır ve ABD'nin, Gazze'deki mevcut durumun ciddiyeti, çatışmaların yayılmasının önlenmesi, sivillerin hedef alınmalarının engellenmesi ve can güvenliklerinin sağlanması için çalışılması gerektiği konusunda uzlaşı içinde olduğu belirtildi.Görüşmede, Mısır ve ABD'nin, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı oldukları vurgulandı.Sisi'nin, Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe kötüye giden insani durumdan duyduğu kaygıyı dile getirdiği ve Gazze halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin zaruretine vurguda bulanan Sisi'nin, ülkesinin uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerin ihlal edilerek sivillerin toplu cezalandırma politikasına maruz bırakılmalarına karşı olduğu açıklamasına yer verildi.Harris de Hamas ile İsrail arasında "insani ara"nın sağlanması ve esir takası mutabakatına katkılarından ötürü Mısır Cumhurbaşkanı'na takdir ve teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231103/kamala-harris-abd-israile-kendisini-savunmasi-icin-verdigi-destegi-sarta-baglamayacak-1077021885.html

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