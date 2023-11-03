https://sputniknews.com.tr/20231103/kamala-harris-abd-israile-kendisini-savunmasi-icin-verdigi-destegi-sarta-baglamayacak-1077021885.html
Kamala Harris: ABD, İsrail'e kendisini savunması için verdiği desteği şarta bağlamayacak
Kamala Harris: ABD, İsrail'e kendisini savunması için verdiği desteği şarta bağlamayacak
ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail'in meşru müdafaa hakkının yanında durmaya devam edeceklerini ve İsrail'e verdiğimiz desteği herhangi bir koşula... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T11:42+0300
2023-11-03T11:42+0300
2023-11-03T11:42+0300
israil- filistin çatışması
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e Londra ziyareti sırasında gazeteciler tarafından, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardımı Hamas'a karşı savaş sırasında Gazze'deki sivil kayıpların azaltılması koşuluna bağlayıp bağlamayacağı soruldu.Harris gazetecilere verdiği yanıtta, "İsrail'in kendini savunma hakkının yanında durmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Açık olalım ve 7 Ekim'de olanları asla unutmayalım, yüzlerce, binlerce masum insan öldürüldü, katledildi. Bunlar yalnızca konsere katılan genç insanlardı."Açıklamasına devam eden Harris, "Dolayısıyla İsrail'e kendisini savunması için verdiğimiz destek konusunda herhangi bir koşul yaratmayacağız" dedi.ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ayrıca konuşmasında sivillerin ölmesinden üzüntü duyduğunu ifade ederek İsrail'e bu savaşı nasıl yürütmesi gerektiğini de dayatmadıklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231102/turkiyeyi-savas-sucu-islemekle-suclayan-abdli-senator-gazzedeki-sivil-kayiplarin-siniri-yok-1077006845.html
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Kamala Harris: ABD, İsrail'e kendisini savunması için verdiği desteği şarta bağlamayacak
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ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail'in meşru müdafaa hakkının yanında durmaya devam edeceklerini ve İsrail'e verdiğimiz desteği herhangi bir koşula bağlamayacaklarını açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e Londra ziyareti sırasında gazeteciler tarafından, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardımı Hamas'a karşı savaş sırasında Gazze'deki sivil kayıpların azaltılması koşuluna bağlayıp bağlamayacağı soruldu.
Harris gazetecilere verdiği yanıtta, "İsrail'in kendini savunma hakkının yanında durmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Açık olalım ve 7 Ekim'de olanları asla unutmayalım, yüzlerce, binlerce masum insan öldürüldü, katledildi. Bunlar yalnızca konsere katılan genç insanlardı."
Açıklamasına devam eden Harris, "Dolayısıyla İsrail'e kendisini savunması için verdiğimiz destek konusunda herhangi bir koşul yaratmayacağız" dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ayrıca konuşmasında sivillerin ölmesinden üzüntü duyduğunu ifade ederek İsrail'e bu savaşı nasıl yürütmesi gerektiğini de dayatmadıklarını ifade etti.