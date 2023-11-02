Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçlayan ABD'li senatör: Gazze'deki sivil kayıplar için 'sınırı yok'
17:53 02.11.2023 (güncellendi: 18:20 02.11.2023)
© AP PhotoLindsey Graham
© AP Photo
ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi Senatörü Graham, sivil kayıpların hiçbir şekilde İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma fikrini etkilemeyeceğini vurguladı.
ABD Senatörü Lindsey Graham, Gazze'deki sivil kayıpların hiçbirinin İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için Filistin bölgesine yönelik devam eden askeri saldırılarını sorgulamasına neden olmayacağını söyledi.
Graham bir TV kanalına verdiği demeçte şunları dile getirdi:
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birisi bize 'Japonya ve Almanya'nın dünyayı ele geçirmemesi için yapabileceklerinizin bir sınırı var mı' diye sorsaydı? İsrail'in Yahudileri katletmeye çalışan insanlara karşı yapması gerekenlerin bir sınırı var mı? Hayır, bir sınırı yok.
Sivil kayıplarının elden geldikçe sınırlanması gerektiğini belirten Graham, insani yardımların sivilleri koruyan bölgelere koyulması gerektiğini belirtti. Sözlerini sürdüren Graham ayrıca, kendi halkıyla iç içe olan Hamas'a saldırdığı için İsrail'in özür dilemesi gerektiği fikrinin de artık sonra ermesi gerektiğini vurguladı.
Graham ek olarak açıklamasında İsrail'e olan desteğini vurgulayarak Gazze'deki sivil kayıplardan İsrail'in değil Hamas'ın sorumlu olduğunu öne sürdü.
'İsrail'i desteklemek ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine uygundur'
Graham, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemenin ve sınırlarını korumanın Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarına olduğunu söyledi.
İsrail için politikacılardan her politikacıdan destek alınması gerektiğini söyleyen Graham, ABD Senatosu'nda İsrail lehine yaklaşık 400 oy olduğunu da sözlerine ekledi.
Cumhuriyetçi Senatör sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
Sınırımızı güvence altına almalıyız, Ukrayna'ya sahip çıkmalıyız ve İsrail'deki dostlarımızın yanında durmalıyız. Bunu hep birlikte yapmalıyız zira üçünü de doğru yapmazsak başımız belada demektir.
Cumhuriyetçi Lindsay Graham daha önce Türkiye ile alakalı ne yapmıştı?
Graham, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarının onaylanmasında büyük çaba göstermişti. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve muhalif Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan öneride 8 maddede yaptırımlar öngörülmüştü.
Bu yasa tasarısını sosyal medya hesabı X'te paylaşan Graham 'Suriye'yi istila etmesi nedeniyle Türkiye'ye yönelik ağır yaptırımlar' başlığı ile yasa tasarısını paylaşmıştı şu açıklamayı yapmıştı:
I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019
While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3
Yine aynı dönem Graham, sosyal medya hesabı X'ye yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye girmesi halinde 'cehennem gelme yaptırımlar' ile karşılacağı hususunda Türkiye'yi tehdit etmişti.
If Turkey moves into northern Syria, sanctions from hell – by Congress – will follow.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 8, 2019
Wide, deep, and devastating sanctions.
Cumhuriyetçi Senatör Graham yine o dönem Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunacakları yönünde bir paylaşım yapmıştı.
Just spoke to Sen @ChrisVanHollen about situation in Syria.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019
We will introduce bipartisan sanctions against Turkey if they invade Syria and will call for their suspension from NATO if they attack Kurdish forces who assisted the U.S. in the destruction of the ISIS Caliphate.