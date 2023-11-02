https://sputniknews.com.tr/20231102/turkiyeyi-savas-sucu-islemekle-suclayan-abdli-senator-gazzedeki-sivil-kayiplarin-siniri-yok-1077006845.html

Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçlayan ABD'li senatör: Gazze'deki sivil kayıplar için 'sınırı yok'

Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçlayan ABD'li senatör: Gazze'deki sivil kayıplar için 'sınırı yok'

ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi Senatörü Graham, sivil kayıpların hiçbir şekilde İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma fikrini etkilemeyeceğini vurguladı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T17:53+0300

2023-11-02T17:53+0300

2023-11-02T18:20+0300

israil- filistin çatışması

lindsey graham

abd'li senatör lindsey graham

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

ukrayna

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ABD Senatörü Lindsey Graham, Gazze'deki sivil kayıpların hiçbirinin İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için Filistin bölgesine yönelik devam eden askeri saldırılarını sorgulamasına neden olmayacağını söyledi.Graham bir TV kanalına verdiği demeçte şunları dile getirdi:Sivil kayıplarının elden geldikçe sınırlanması gerektiğini belirten Graham, insani yardımların sivilleri koruyan bölgelere koyulması gerektiğini belirtti. Sözlerini sürdüren Graham ayrıca, kendi halkıyla iç içe olan Hamas'a saldırdığı için İsrail'in özür dilemesi gerektiği fikrinin de artık sonra ermesi gerektiğini vurguladı.Graham ek olarak açıklamasında İsrail'e olan desteğini vurgulayarak Gazze'deki sivil kayıplardan İsrail'in değil Hamas'ın sorumlu olduğunu öne sürdü.'İsrail'i desteklemek ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine uygundur'Graham, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemenin ve sınırlarını korumanın Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarına olduğunu söyledi.İsrail için politikacılardan her politikacıdan destek alınması gerektiğini söyleyen Graham, ABD Senatosu'nda İsrail lehine yaklaşık 400 oy olduğunu da sözlerine ekledi.Cumhuriyetçi Senatör sözlerini şu şekilde sonlandırdı:Cumhuriyetçi Lindsay Graham daha önce Türkiye ile alakalı ne yapmıştı?Graham, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarının onaylanmasında büyük çaba göstermişti. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve muhalif Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan öneride 8 maddede yaptırımlar öngörülmüştü.Bu yasa tasarısını sosyal medya hesabı X'te paylaşan Graham 'Suriye'yi istila etmesi nedeniyle Türkiye'ye yönelik ağır yaptırımlar' başlığı ile yasa tasarısını paylaşmıştı şu açıklamayı yapmıştı:Yine aynı dönem Graham, sosyal medya hesabı X'ye yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye girmesi halinde 'cehennem gelme yaptırımlar' ile karşılacağı hususunda Türkiye'yi tehdit etmişti.Cumhuriyetçi Senatör Graham yine o dönem Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunacakları yönünde bir paylaşım yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/israil-cibaliyeye-3-kez-saldirdi-iki-multeci-kampi-bombalandi-onlarca-can-kaybi-var-1077003359.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

ukrayna

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