https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinkendan-bati-seriaya-surpriz-ziyaret-sorumlulardan-hesap-sorulmali-1077094422.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Batı Şeria'ya 'sürpriz' ziyaret: 'Sorumlulardan hesap sorulmalı'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Batı Şeria'ya 'sürpriz' ziyaret: 'Sorumlulardan hesap sorulmalı'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T14:17+0300

2023-11-05T14:17+0300

2023-11-05T14:17+0300

israil- filistin çatışması

abd

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mahmud abbas

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Filistin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Abbas, Batı Şeria'da bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 'güvenlik gerekçeleriyle' Blinken'ın ziyareti tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmadığını ifade etti.Miller, Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yinelediğini kaydederek, "Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini net bir dille belirttiğini" aktardı.Blinken ve Abbas'ın Batı Şeria'da 'sakinlik ve istikrarın yeniden sağlanmasını' görüştüğünü belirten Miller, Blinken'ın aynı zamanda bölgede Filistinlilere yönelik 'aşırıcı şiddetin durdurulması ve sorumlularından hesap sorulmasının' önemine dikkati çektiğini söyledi.Blinken, gösterilerle karşılandıÖte yandan Blinken'ın ziyareti her ne kadar duyurulmamış olsa da birtakım söylentilerin duyulması üzerine protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler, Blinken'ın fotoğrafını yakarak, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20231104/abd-disisleri-bakani-blinken-enkazdan-cikarilan-filistinli-cocugu-gordugumde-icim-ciz-etti-1077070794.html

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abd, antony blinken, anthony blinken, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, mahmud abbas