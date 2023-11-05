https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinkendan-bati-seriaya-surpriz-ziyaret-sorumlulardan-hesap-sorulmali-1077094422.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Batı Şeria'ya 'sürpriz' ziyaret: 'Sorumlulardan hesap sorulmalı'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Batı Şeria'ya 'sürpriz' ziyaret: 'Sorumlulardan hesap sorulmalı'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T14:17+0300
2023-11-05T14:17+0300
2023-11-05T14:17+0300
israil- filistin çatışması
abd
antony blinken
anthony blinken
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
mahmud abbas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077093725_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcb311163e49a26e577a67083658cec8.jpg
Filistin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Abbas, Batı Şeria'da bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 'güvenlik gerekçeleriyle' Blinken'ın ziyareti tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmadığını ifade etti.Miller, Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yinelediğini kaydederek, "Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini net bir dille belirttiğini" aktardı.Blinken ve Abbas'ın Batı Şeria'da 'sakinlik ve istikrarın yeniden sağlanmasını' görüştüğünü belirten Miller, Blinken'ın aynı zamanda bölgede Filistinlilere yönelik 'aşırıcı şiddetin durdurulması ve sorumlularından hesap sorulmasının' önemine dikkati çektiğini söyledi.Blinken, gösterilerle karşılandıÖte yandan Blinken'ın ziyareti her ne kadar duyurulmamış olsa da birtakım söylentilerin duyulması üzerine protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler, Blinken'ın fotoğrafını yakarak, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20231104/abd-disisleri-bakani-blinken-enkazdan-cikarilan-filistinli-cocugu-gordugumde-icim-ciz-etti-1077070794.html
filistin
filistin yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077093725_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cff124d219f2b81e57062945a6a3289.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, antony blinken, anthony blinken, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, mahmud abbas
abd, antony blinken, anthony blinken, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, mahmud abbas
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Batı Şeria'ya 'sürpriz' ziyaret: 'Sorumlulardan hesap sorulmalı'
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.
Filistin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Abbas, Batı Şeria'da bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 'güvenlik gerekçeleriyle' Blinken'ın ziyareti tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmadığını ifade etti.
Miller, Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yinelediğini kaydederek, "Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini net bir dille belirttiğini" aktardı.
Blinken ve Abbas'ın Batı Şeria'da 'sakinlik ve istikrarın yeniden sağlanmasını' görüştüğünü belirten Miller, Blinken'ın aynı zamanda bölgede Filistinlilere yönelik 'aşırıcı şiddetin durdurulması ve sorumlularından hesap sorulmasının' önemine dikkati çektiğini söyledi.
Blinken, gösterilerle karşılandı
Öte yandan Blinken'ın ziyareti her ne kadar duyurulmamış olsa da birtakım söylentilerin duyulması üzerine protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler, Blinken'ın fotoğrafını yakarak, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.