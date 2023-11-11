İslam Birliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Toplantısı'nda liderler konuşuyor
14:55 11.11.2023 (güncellendi: 15:00 11.11.2023)
© AA / Mustafa Kamacı"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin yapılacağı Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'ne gitti.
Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Muhammed bin Selman açılış konuşmasıyla başladı.
Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı liderlerine hitap eden Selman, Gazze'deki askeri operasyonların derhal durdurulması ve tüm esir ile tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Selman konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Bu, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in uluslararası insani yasaları ağır bir şekilde ihlal etmesine son verme konusundaki başarısızlığını ve dünya tarafından benimsenen çifte standartları kanıtlayan insani bir felakettir.
Konuşmasını sürdüren Selman, "Barışın tekrar sağlanmasının, İsrail işgalinin ve yasadışı yerleşimlerin sona ermesi, Filistin halkının haklarının yeniden tesisi ve 1967'de başkenti Doğu Kudüs olacak bir devletin kurulması ile mümkün olacağından eminiz" dedi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD'ye çağrı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Riyad zirvesinde Gazze'de yaşanan krize ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu
BM Güvenlik Konseyi, halkımıza karşı yürütülen bu savaşa daha fazla gecikmeden son verme sorumluluğunu ve yükümlülüğünü yerine getirmelidir diyen Abbas, ABD yönetimine İsrail'in saldırganlığına, işgaline, kutsal mekanlarımıza yönelik ihlal ve saygısızlıklarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.
Silahsı sivillerimiz için uluslararası korumaya ihtiyacımız var olduğunu ifade eden Abbas, Batı Şeria ve Kudüs işgal güçlerinin yanı sıra yasadışı yerleşimcilerin de her gün saldırılarına maruz kalmaktadır diyerek hiçbir askeri ve güvenlik çözümü kabul edilemeyeceğini zira hepsinin başarısız olduğunun altını çizdi.