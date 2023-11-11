https://sputniknews.com.tr/20231111/islam-birligi-teskilati-ve-arap-birligi-olaganustu-toplantisinda-liderler-konusuyor--1077292422.html

İslam Birliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Toplantısı'nda liderler konuşuyor

İslam Birliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Toplantısı'nda liderler konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin yapılacağı Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T14:55+0300

2023-11-11T14:55+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

arap birliği

islam birliği teşkilatı

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Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Muhammed bin Selman açılış konuşmasıyla başladı.Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı liderlerine hitap eden Selman, Gazze'deki askeri operasyonların derhal durdurulması ve tüm esir ile tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.Selman konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Konuşmasını sürdüren Selman, "Barışın tekrar sağlanmasının, İsrail işgalinin ve yasadışı yerleşimlerin sona ermesi, Filistin halkının haklarının yeniden tesisi ve 1967'de başkenti Doğu Kudüs olacak bir devletin kurulması ile mümkün olacağından eminiz" dedi.Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD'ye çağrıFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Riyad zirvesinde Gazze'de yaşanan krize ilişkin birtakım açıklamalarda bulunduBM Güvenlik Konseyi, halkımıza karşı yürütülen bu savaşa daha fazla gecikmeden son verme sorumluluğunu ve yükümlülüğünü yerine getirmelidir diyen Abbas, ABD yönetimine İsrail'in saldırganlığına, işgaline, kutsal mekanlarımıza yönelik ihlal ve saygısızlıklarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.Silahsı sivillerimiz için uluslararası korumaya ihtiyacımız var olduğunu ifade eden Abbas, Batı Şeria ve Kudüs işgal güçlerinin yanı sıra yasadışı yerleşimcilerin de her gün saldırılarına maruz kalmaktadır diyerek hiçbir askeri ve güvenlik çözümü kabul edilemeyeceğini zira hepsinin başarısız olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231110/cumhurbaskani-erdogan-yarin-suudi-arabistanda-8inci-olaganustu-islam-zirvesine-katilacak-1077281736.html

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recep tayyip erdoğan, arap birliği, islam birliği teşkilatı