https://sputniknews.com.tr/20231012/suriye-disisleri-israilin-sam-ve-halepe-saldirilari-saldirganlik-politikasinin-devami-1076290605.html
Suriye Dışişleri: İsrail’in Şam ve Halep’e saldırıları saldırganlık politikasının devamı
Suriye Dışişleri: İsrail’in Şam ve Halep’e saldırıları saldırganlık politikasının devamı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Şam ve Halep havalimanlarına saldırılarının saldırganlık politikasının devamı olduğunu belirtti. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T23:47+0300
2023-10-12T23:47+0300
2023-10-12T23:47+0300
dünya
suriye dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
ortadoğu
suriye
şam
halep
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Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İsrail’in bu saldırganlığı, yönetimi ve destekçilerinin saldırganlık ve işgale dayalı politikalarını sürdürmesinin bir parçası olarak yaşanıyor” ifadesine yer verildi.Daha önce İsrail’in Şam ve Halep havalimanlarına hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Her iki havalimanının kalkış ve iniş pistleri kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti. Tüm Şam ve Halep seferleri Lazkiye’ye yönlendirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-suriyeyi-vurdu-1076276050.html
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suriye dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, ortadoğu, suriye, şam, halep
suriye dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, ortadoğu, suriye, şam, halep
Suriye Dışişleri: İsrail’in Şam ve Halep’e saldırıları saldırganlık politikasının devamı
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Şam ve Halep havalimanlarına saldırılarının saldırganlık politikasının devamı olduğunu belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İsrail’in bu saldırganlığı, yönetimi ve destekçilerinin saldırganlık ve işgale dayalı politikalarını sürdürmesinin bir parçası olarak yaşanıyor” ifadesine yer verildi.
Daha önce İsrail’in Şam ve Halep havalimanlarına hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Her iki havalimanının kalkış ve iniş pistleri kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti. Tüm Şam ve Halep seferleri Lazkiye’ye yönlendirilmişti.