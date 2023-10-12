https://sputniknews.com.tr/20231012/suriye-disisleri-israilin-sam-ve-halepe-saldirilari-saldirganlik-politikasinin-devami-1076290605.html

Suriye Dışişleri: İsrail’in Şam ve Halep’e saldırıları saldırganlık politikasının devamı

Suriye Dışişleri: İsrail’in Şam ve Halep’e saldırıları saldırganlık politikasının devamı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Şam ve Halep havalimanlarına saldırılarının saldırganlık politikasının devamı olduğunu belirtti. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T23:47+0300

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dünya

suriye dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

ortadoğu

suriye

şam

halep

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Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İsrail’in bu saldırganlığı, yönetimi ve destekçilerinin saldırganlık ve işgale dayalı politikalarını sürdürmesinin bir parçası olarak yaşanıyor” ifadesine yer verildi.Daha önce İsrail’in Şam ve Halep havalimanlarına hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti. Her iki havalimanının kalkış ve iniş pistleri kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti. Tüm Şam ve Halep seferleri Lazkiye’ye yönlendirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-suriyeyi-vurdu-1076276050.html

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suriye dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, ortadoğu, suriye, şam, halep