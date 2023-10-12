https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-suriyeyi-vurdu-1076276050.html
İsrail Suriye'yi vurdu
İsrail Suriye'yi vurdu
Suriye devlet televizyonu, İsrail’in başkent Şam ve Halep’teki havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T14:54+0300
2023-10-12T14:54+0300
2023-10-12T14:57+0300
dünya
israil
suriye
şam
halep
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1076276050.jpg?1697111869
Şam Radyosu, İsrail saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi.İran Dışişleri Bakanı'na ait uçak, İsrail'in saldırısı sonucu Suriye havalimanlarına inemeyince rotasını değiştirerek Tahran'a döndü.
https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-saldirilar-sonucu-1-turk-vatandasi-oldu-digeri-ise-kayip-1076268745.html
israil
suriye
şam
halep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, suriye, şam, halep
israil, suriye, şam, halep
İsrail Suriye'yi vurdu
14:54 12.10.2023 (güncellendi: 14:57 12.10.2023) Abone ol
Suriye devlet televizyonu, İsrail’in başkent Şam ve Halep’teki havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Şam Radyosu, İsrail saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı'na ait uçak, İsrail'in saldırısı sonucu Suriye havalimanlarına inemeyince rotasını değiştirerek Tahran'a döndü.