https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-saldirilar-sonucu-1-turk-vatandasi-oldu-digeri-ise-kayip-1076268745.html
İsrail: Saldırılar sonucu 1 Türk vatandaşı öldü, diğeri ise kayıp
İsrail: Saldırılar sonucu 1 Türk vatandaşı öldü, diğeri ise kayıp
İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T11:49+0300
2023-10-12T11:49+0300
2023-10-12T11:54+0300
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İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi. Söz konusu bilginin henüz Türkiye tarafından teyit edilemediği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-yarali-filistinlilerin-tedavisini-yapmayacak-her-hamas-uyesi-kendini-olu-bilsin-1076260686.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, türkiye
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, türkiye
İsrail: Saldırılar sonucu 1 Türk vatandaşı öldü, diğeri ise kayıp
11:49 12.10.2023 (güncellendi: 11:54 12.10.2023) Abone ol
İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi.
İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi. Söz konusu bilginin henüz Türkiye tarafından teyit edilemediği kaydedildi.