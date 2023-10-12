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SON DAKİKA | İsrail: Saldırılar sonucu 1 Türk vatandaşı öldü, diğeri ise kayıp
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İsrail: Saldırılar sonucu 1 Türk vatandaşı öldü, diğeri ise kayıp
İsrail: Saldırılar sonucu 1 Türk vatandaşı öldü, diğeri ise kayıp
İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi. Söz konusu bilginin henüz Türkiye tarafından teyit edilemediği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-yarali-filistinlilerin-tedavisini-yapmayacak-her-hamas-uyesi-kendini-olu-bilsin-1076260686.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, türkiye

İsrail: Saldırılar sonucu 1 Türk vatandaşı öldü, diğeri ise kayıp

11:49 12.10.2023 (güncellendi: 11:54 12.10.2023)
© AA / Ali Jadallahİsrail
İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
© AA / Ali Jadallah
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İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi.
İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi. Söz konusu bilginin henüz Türkiye tarafından teyit edilemediği kaydedildi.
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