İsrail 'yaralı Filistinlilerin tedavisini yapmayacak': 'Her Hamas üyesi kendini ölü bilsin'

'İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri geri almak için elinden geleni yapacak'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'acil durum hükümeti' kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Gantz; söz konusu açıklamayı, acil durum hükümetinin kuruluşunun açıklandığı basın toplantısında yaptı.

Gantz, "Burada birlikte oluşumuz, düşmanlarımıza ve tüm İsrail vatandaşlarına 'seferberlik halinde' olduğumuzu gösteren bir mesajdır. Endişe içindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onların korkularını ve acılarını anlıyorum ama onları teselli edecek söz bulamıyorum" dedi.