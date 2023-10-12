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İsrail 'yaralı Filistinlilerin tedavisini yapmayacak': 'Her Hamas üyesi kendini ölü bilsin'
İsrail 'yaralı Filistinlilerin tedavisini yapmayacak': 'Her Hamas üyesi kendini ölü bilsin'
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 6. gününe girdi. İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail - Sputnik Türkiye

İsrail 'yaralı Filistinlilerin tedavisini yapmayacak': 'Her Hamas üyesi kendini ölü bilsin'

07:34 12.10.2023 (güncellendi: 09:02 12.10.2023)
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İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 6. gününe girdi. İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. Bölgenin elektriği tamamen kesildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Her Hamas üyesi kendini ölü bilsin" dedi.
İsrail-Gazze hattında çatışmalar 6. gününde de devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin de yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’e yönelik saldırılarının ardından Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendirdi. Netanyahu, "Her Hamas üyesi kendini ölü bilsin" ifadelerini kullandı. İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
İsrail-Filistin son durum, telegram ve canlı blog'tan takip edebilirsiniz.
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07:49 12.10.2023
Saldırılar gece boyunca devam etti
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 6. gününde de devam etti. Gazze kentine düzenlenen saldırı sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
Demir Kubbe de Gazze Şeridi'nden Aşkelon'a yapılan füze saldırısını önledi.
07:40 12.10.2023
'İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri geri almak için elinden geleni yapacak'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'acil durum hükümeti' kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Gantz; söz konusu açıklamayı, acil durum hükümetinin kuruluşunun açıklandığı basın toplantısında yaptı.
Gantz, "Burada birlikte oluşumuz, düşmanlarımıza ve tüm İsrail vatandaşlarına 'seferberlik halinde' olduğumuzu gösteren bir mesajdır. Endişe içindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onların korkularını ve acılarını anlıyorum ama onları teselli edecek söz bulamıyorum" dedi.
07:38 12.10.2023
BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.
07:38 12.10.2023
İsrail Sağlık Bakanı, saldırı düzenlerken yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceklerini açıkladı
Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.
Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.
Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu. ​​​​​​​
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