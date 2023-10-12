https://sputniknews.com.tr/20231012/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-ummanli-mevkidasi-busaidi-gazzede-ateskesi-gorustu-1076287386.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi Gazze’de ateşkesi görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi Gazze’de ateşkesi görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr Al Busaidi’nin bugünkü telefon görüşmesinde, Filistin ve İsrail arasında bir an önce... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T20:42+0300
2023-10-12T20:42+0300
2023-10-12T20:42+0300
türkiye
rusya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.Açıklamada, “Dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışması bölgesindeki ani tırmanma bağlamında, Ortadoğu çözümüyle ilgili sorunlara odaklandı. Bakanlar, bir an önce ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılması amacıyla acil tedbirlerin alınması gerektiğini, bu adımların yeni can kayıplarını önlemeye ve çatışmalardan etkilenen sivillere pratik yardım sağlamaya yardımcı olacağını vurguladılar” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/lavrov-rusya-ateskes-sonrasi-filistin-devletinin-kurulmasini-umuyor-1076262400.html
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rusya, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi Gazze’de ateşkesi görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr Al Busaidi’nin bugünkü telefon görüşmesinde, Filistin ve İsrail arasında bir an önce ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılması gerektiğini dile getirdikleri belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Açıklamada, “Dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışması bölgesindeki ani tırmanma bağlamında, Ortadoğu çözümüyle ilgili sorunlara odaklandı. Bakanlar, bir an önce ateşkesin sağlanması ve insani koridorların açılması amacıyla acil tedbirlerin alınması gerektiğini, bu adımların yeni can kayıplarını önlemeye ve çatışmalardan etkilenen sivillere pratik yardım sağlamaya yardımcı olacağını vurguladılar” ifadesine yer verildi.